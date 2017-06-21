Лагард и Порошенко обсудили пенсионную реформу и борьбу с коррупцией на Украине

"Известия": московские дома исторической значимости реконструируют в рамках реновацииОбщество 21 июня, 2:52
Bloomberg: Иванку Трамп с мужем пригласили посетить Китай до визита президента СШАМеждународная панорама 21 июня, 2:46
Трехкратный обладатель "Оскара" Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеруКультура 21 июня, 2:07
Опрос: партия Меркель может рассчитывать на коалицию с либералами, СДПГ теряет голосаМеждународная панорама 21 июня, 1:59
СМИ: клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" обменяет Мозгова в "Бруклин"Спорт 21 июня, 1:57
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убитМеждународная панорама 21 июня, 1:52
Премьер Бельгии созвал заседание Совбеза после теракта на вокзалеМеждународная панорама 21 июня, 1:42
Васин: женская сборная России по баскетболу справедливо покинула чемпионат ЕвропыСпорт 21 июня, 1:29
Пентагон: Афганистан разрабатывает новый план противодействия талибамМеждународная панорама 21 июня, 1:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко обсудили выполнение Киевом пенсионной и земельной реформ, а также меры по ускорению процесса приватизации госсобственности и ужесточению борьбы с коррупцией в стране. Об этом по итогам их встречи во вторник в Вашингтоне сообщила пресс-служба МВФ.
Лагард и Порошенко, говорится в сообщении, провели встречу, "чтобы обсудить прогресс, достигнутый в рамках поддерживаемой МВФ программы" реформ на Украине. "Дискуссии концентрировались на разрабатываемых пенсионной и земельной реформах, а также мерах по ускорению приватизации и обеспечению конкретных результатов в борьбе с коррупцией", - подчеркнули в МВФ. Лагард и Порошенко "согласились с необходимостью ускорения темпов реформ в целях обеспечения более мощного и инклюзивного экономического роста".
Порошенко находится с визитом в столице США. У него уже состоялись встречи с руководством администрации США, в том числе с президентом Дональдом Трампом.