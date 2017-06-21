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Лагард и Порошенко обсудили пенсионную реформу и борьбу с коррупцией на Украине

Международная панорама
21 июня, 1:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

Стороны согласились с необходимостью "ускорения темпов реформ в целях обеспечения более мощного и инклюзивного экономического роста"

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко обсудили выполнение Киевом пенсионной и земельной реформ, а также меры по ускорению процесса приватизации госсобственности и ужесточению борьбы с коррупцией в стране. Об этом по итогам их встречи во вторник в Вашингтоне сообщила пресс-служба МВФ.

Лагард и Порошенко, говорится в сообщении, провели встречу, "чтобы обсудить прогресс, достигнутый в рамках поддерживаемой МВФ программы" реформ на Украине. "Дискуссии концентрировались на разрабатываемых пенсионной и земельной реформах, а также мерах по ускорению приватизации и обеспечению конкретных результатов в борьбе с коррупцией", - подчеркнули в МВФ. Лагард и Порошенко "согласились с необходимостью ускорения темпов реформ в целях обеспечения более мощного и инклюзивного экономического роста".

Порошенко находится с визитом в столице США. У него уже состоялись встречи с руководством администрации США, в том числе с президентом Дональдом Трампом.

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Персоны
Лагард, Кристин Порошенко, Петр Алексеевич
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