Лагард и Порошенко обсудили пенсионную реформу и борьбу с коррупцией на Украине

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко обсудили выполнение Киевом пенсионной и земельной реформ, а также меры по ускорению процесса приватизации госсобственности и ужесточению борьбы с коррупцией в стране. Об этом по итогам их встречи во вторник в Вашингтоне сообщила пресс-служба МВФ.

Лагард и Порошенко, говорится в сообщении, провели встречу, "чтобы обсудить прогресс, достигнутый в рамках поддерживаемой МВФ программы" реформ на Украине. "Дискуссии концентрировались на разрабатываемых пенсионной и земельной реформах, а также мерах по ускорению приватизации и обеспечению конкретных результатов в борьбе с коррупцией", - подчеркнули в МВФ. Лагард и Порошенко "согласились с необходимостью ускорения темпов реформ в целях обеспечения более мощного и инклюзивного экономического роста".

Порошенко находится с визитом в столице США. У него уже состоялись встречи с руководством администрации США, в том числе с президентом Дональдом Трампом.