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"Группа мудрецов" поможет определить будущую роль Совета государств Балтийского моря

Международная панорама
21 июня, 1:56 UTC+3 РЕЙКЬЯВИК /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Задачей независимой группы экспертов и представителей гражданского общества будет подготовка "дорожной карты" развития сотрудничества в регионе после 2020 года

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РЕЙКЬЯВИК /Исландия/, 21 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Совет государств Балтийского моря (СГБМ) учредит "группу мудрецов", которая поделится с правительствами стран-членов своим видением будущего региона и роли СГБМ в нем. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам министерской сессии Совета, прошедшей в столице Исландии.

Задачей независимой группы экспертов и представителей гражданского общества будет подготовка "дорожной карты" развития сотрудничества в регионе после 2020 года. Они также должны будут представить предложения, касающиеся будущей роли СГБМ в регионе и возможностей расширить его влияние как форума для политического диалога и практического сотрудничества. Состав группы, ее мандат и условия финансирования будут определены в ближайшее время. Она должна будет представить свой отчет до лета 2018 года, когда истечет срок председательства Швеции в СГБМ, переданного ей Исландией.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём отметила, что основными приоритетами председательства ее страны в СГБМ будет достижение поставленных ООН целей устойчивого развития (особенно в сферах климата, а также регулирования производства и потребления), сохранение традиций диалога и сотрудничества, а также адаптация к новым региональным и глобальным вызовам.

"Темы борьбы с преступностью и терроризмом, а также миграции появились на нашей повестке дня, нравится нам это или нет. Такова новая реальность, и мы должны реагировать на это", - заявила глава шведской дипломатии на пресс- конференции после министерской сессии Совета.

Главы и заместители глав МИД, принимавшие участие во встрече, подчеркнули необходимость восстановления взаимного доверия в регионе, а также уверенности живущих там людей в завтрашнем дне. Была поставлена задача определить и начать осуществление новых межправительственных проектов, направленных на получение конкретных практических результатов. В качестве основных направлений для работы выбраны: обеспечение устойчивого развития, работа с молодежью и защита детей, борьба с торговлей людьми и гражданская защита.

Совет государств Балтийского моря был учрежден 25 лет назад по инициативе руководителей МИД Германии и Дании в качестве площадки для содействия сотрудничеству в регионе, поддержания в нем стабильности и укрепления демократии. Членами Совета являются Дания, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Еврокомиссия. В СГБМ действуют специальные группы представителей глав правительств стран-членов: по борьбе с организованной преступностью (с 1995 года) и торговлей людьми (с 2006 года). СГБМ также координирует работу экспертных групп, в том числе по ядерной и радиационной безопасности, по устойчивому развитию - "Балтика-21", по морской политике и делам молодежи.

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