Опрос: партия Меркель может рассчитывать на коалицию с либералами, СДПГ теряет голоса

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет голоса, в то время как Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель, напротив, упрочивает свои позиции и даже может рассчитывать на коалицию со свободными демократами (СвДП, Свободная демократическая партия). Об этом в среду пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные опроса, проведенного Институтом демоскопии (Алленсбах).

Если бы выборы в Бундестаг проходили на этой неделе, то консервативный блок ХДС/ХСС набрал бы 40% голосов, а СвДП - 10,5%. Обе политические силы прибавили по сравнению с предыдущим месяцем - рейтинг ХДС/ХСС вырос на 3 процентных пункта, либералов - на 1,5 пункта. Социал-демократы, напротив, потеряли два пункта, сейчас за них готовы проголосовать 24% избирателей. Это хуже, чем на выборах четыре года назад, когда они получили 25,7% голосов.

Опрос также показал, что 45% респондентов хотят, чтобы канцлером осталась Ангела Меркель, в то время как лишь 20% желают видеть главой правительства лидера СДПГ Мартина Шульца. Еще в феврале расстановка была совершенно иной: тогда 39% участников исследования выступали в поддержку Шульца и 26% - Меркель. Большинство немцев, согласно данным исследования, не верит в эффективность политики СДПГ.

Что касается других партий, то "зеленые" потеряли один процентный пункт. Они набрали бы 7% голосов и уступили бы третье место Левой партии, которую сейчас готовы поддержать 8,5% избирателей. Партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" получила бы 6,5% голосов. Выборы в Бундестаг (парламент ФРГ) пройдут 24 сентября.