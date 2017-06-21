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В США по просьбе семьи не будут вскрывать тело освобожденного из тюрьмы в КНДР студента

Международная панорама
21 июня, 2:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Коронер провел внешний осмотре тела, результаты которого будут обнародованы позже, сообщил официальный представитель коронера в американском округе Гамильтон Джастин Вайбер

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американские судмедэксперты не будут производить вскрытие тела скончавшегося в понедельник американского студента Отто Вомбиера, который до этого около полутора лет провел в заключении в тюрьме в КНДР и был освобожден около недели назад. Об этом сообщил ТАСС во вторник официальный представитель коронера в американском округе Гамильтон (штат Огайо) Джастин Вайбер.

"Вскрытия проводиться не будет по просьбе семьи скончавшегося", - заявил он. По его словам, коронер провел лишь внешний осмотр тела, однако его результаты обнародованы пока не будут.

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Как отметил Вайбер, коронер находится в контакте с врачами больницы в Цинциннати, где скончался студент, и запросил у них данные медицинских обследований. "Мы должны изучить их, прежде чем будут обнародованы какие-либо заключения, касающиеся причин смерти скончавшегося", - сообщил представитель коронера.

В 2016 году американский студент был признан виновным в попытке "подорвать единство корейского народа" и приговорен к 15 годам заключения. По решению суда, гражданин США отбывал срок в исправительно-трудовой колонии. 13 июня 2017 года Отто Вомбиер, впавший в кому, был освобожден и передан представителям США. Спустя шесть дней родители молодого человека сообщили о его смерти. Сообщалось, что после того, как Вомбиер был доставлен в США, врачи диагностировали у него тяжело поражение нескольких отделов мозга.

Президент США Дональд Трамп в связи со смертью студента заявил в понедельник, что за произошедшее несут ответственность власти КНДР. Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена предотвратить новые инциденты такого рода.

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