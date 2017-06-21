Саргсян: между Ереваном и Москвой установлены прочные союзнические отношения

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что между Ереваном и Москвой установлены прочные союзнические отношения. Он заявил об этом на совещании по вопросам экономического сотрудничества с Россией. В рамках серии встреч по экономической составляющей внешней политики Армении на докладе у президента присутствовал посол республики в РФ Вардан Тоганян.

"В этом году Армения и Россия отмечают 25 лет установления дипломатических отношений, - напомнил президент. - За минувшие 25 лет между Арменией и Россией удалось установить прочные союзнические отношения, которые насыщены различными взаимовыгодными экономическими проектами".

Растут товарооборот и экспорт

По словам Саргсяна, "в 2016 году достигнуто около 25% роста товарооборота, для нас также важен рост экспорта более чем наполовину". Это стало возможным, благодаря вступлению Армении в Евразийский экономический союз, подчеркнул Саргсян. "Членством в ЕврАзЭС и тесными связями с Россией обусловлены и благоприятные условия поставок энергоносителей в Армению", - констатировал руководитель республики.

По мнению Саргсяна, "в армяно-российских отношениях есть особое обстоятельство: это то, что экономические связи имеют в своей основе прочные узы дружбы" между нашими странами. По его оценке, "в современном мире зачастую бывает наоборот, когда экономические отношения приводят к дружественным узам". "В нашем случае, действительно, в основе - дружба, и экономические отношения укрепляют ее", - отметил президент.

Крупнейший инвестор в Армении

"Россия - самый большой инвестор в нашей стране: российские вложения в Армению составляют 47% всех инвестиций, - указал далее Саргсян. - Российский капитал присутствует практически во всех отраслях нашей экономики".

По мнению президента, "хотя экономические отношения и отражают уровень политического диалога между нашими странами, тем не менее, здесь есть достаточный потенциал, использование которого должно развить нашу экономику".

Существенную роль в двусторонних отношениях играют наши соотечественники, проживающие в России, - армянская диаспора, продолжал президент. Они "не только развивают экономику России, но и осуществляют инвестиции в Армению, участвуют почти во всех сферах нашей жизнедеятельности".

Туризм из России - новая сфера сотрудничества

Как заметил Саргсян, "в последнее время обнаружилась новая, очень большая сфера, и мы просто обязаны приложить усилия для ее развития, - это туризм". В последние пять месяцев зафиксирован 25-процентный - по сравнению с тем же периодом прошлого года - рост туризма в Армению из России, сообщил руководитель республики. Он уверен, что по итогам года этот показатель будет гораздо выше. "Это рынок, который мы должны обязательно использовать с учетом и того обстоятельства, что туризм - не только экономика, не только бизнес, но и очень серьезный фактор упрочения отношений между народами", - подчеркнул он.

"Наша экономическая повестка (с Россией) достаточно насыщена - мы осуществляем широкомасштабные программы, и удовлетворяться этими объемами с нашей стороны будет неуместно, будет большой ошибкой", - считает Саргсян. Президент поинтересовался "препятствиями, которые следует устранить". "Эти препятствия могут быть различными - от договорно-правового поля до безответственного отношения чиновников с обеих сторон", - полагает Саргсян.