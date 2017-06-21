Румынские парламентарии рассмотрят вопрос о доверии правительству

БУХАРЕСТ, 21 июня. /ТАСС/. Румынские парламентарии проголосуют в среду по вопросу о доверии правительству премьер-министра Румынии Сорина Гриндяну. С предложением вынести вотум недоверия кабинету выступила правящая коалиция, в которую входит Социал-демократическая партия (СДП) и "Альянс либералов и демократов" (АЛД) и которая сама сформировала его полгода назад.

На прошлой неделе коалиция отказала правительству Гриндяну в поддержке, мотивировав это решение его "слабыми результатами". Премьер отказался уйти в отставку, несмотря на то, что почти все министры по требованию своих партий написали заявления об отставке. Он заявил, что не согласен с такой оценкой работы его кабинета, и обвинил лидера СДП Ливиу Драгню в намерении сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Затем Гриндяну назначил генеральным секретарем правительства бывшего лидера СДП и бывшего премьер-министра, депутата Виктора Понту, который также является противником Драгни.

Таким образом, конфликт двух фракций в правящей партии, одна из которых группируется вокруг Драгни, а вторая - вокруг Гриндяну и Понты, стал очевидным.

Причины конфликта

После успеха СДП на прошлогодних парламентских выборах Драгня не смог занять пост премьера из-за судимости. Тем не менее во время принесения присяги правительством Гриндяну в январе он заявил, что несет ответственность за работу кабинета. В настоящее время в суде рассматривается второе дело Драгни - он обвиняется в злоупотреблении служебным положением. В связи с этим некоторые обозреватели объясняют борьбу СДП с собственным правительством шатким положением Драгни, который не жалеет усилий, чтобы упрочить свои позиции.

СДП распространила сообщение, в котором указывается, что она "категорически осуждает незаконную и неконституционную попытку двух бывших членов партии Гриндяну и Понты захватить исполнительную власть в румынском государстве". В документе отмечается, что они "действуют исключительно по своей инициативе и понесут ответственность за свои действия".

Отправленная в отставку глава МВД Кармен Дан на пресс- конференции назвала происходящее в Румынии "попыткой государственного переворота".

Поскольку уйти в отставку Гриндяну отказался, правящая коалиция вынуждена была поставить вопрос о доверии правительству.

Распределение голосов

Для вынесения вотума недоверия необходимо 233 голоса. СДП и АЛД располагают 247 голосами.

Перед голосованием фракция СДП провела консультации с лидерами "Демократического союза венгров Румынии" (ДСВР), чтобы привлечь их на свою сторону. ДСВР потребовала в обмен на свои голоса принять ряд законов, значительно расширяющих права венгерского меньшинства в стране. Это требование вызвало недовольство трансильванских социал-демократов. В результате парламентарии из ДСВР сообщили, что не будут участвовать в голосовании.

Понта в свою очередь заверил журналистов, что 13 парламентариев СДП поддержат кабинет Гриндяну.

Туманные перспективы

Многие обозреватели считают, что даже если парламент выразит недоверие кабинету Гриндяну, для Драгни это может стать пирровой победой. При таком варианте развития событий президент Клаус Йоханнис должен будет после консультаций с партиями назначить нового премьера, что может привести к повторению февральского конфликта между СДП и главой государства. Тогда в стране начались антиправительственные манифестации, в одной из которых принял участие Йоханнис. "Как вновь отдать бразды правления коалиции, которая сама признает, что в последние полгода управляла страной катастрофически?" - задал вопрос публицист Ион Кристою.