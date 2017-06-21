AP: первая леди США будет сопровождать супруга в поездке в Европу

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Первая леди США Меланья Трамп планирует сопровождать супруга в ходе предстоящих в июле визитов в Польшу и Германию. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на Белый дом агентство Associated Press. На просьбу корреспондента ТАСС подтвердить достоверность этих данных пресс-служба Белого дома не ответила.
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы двадцати, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге (ФРГ), заявила ранее его пресс-служба. Как ожидается, в рамках G20 состоится первая личная встреча президента России Владимира Путина с нынешним американским лидером. Кроме того, по свидетельству Белого дома, Трамп перед поездкой в Германию нанесет визит в Польшу.
Предстоящий европейский вояж станет второй зарубежной поездкой 45-го президента США. В конце мая он посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Италию и Бельгию.
Первая леди США - 47-летняя натурализованная американка. Родилась она в Словении и до замужества носила фамилию Кнавс. Гражданство США получила в 2006 году.
Меланья Трамп стала второй в американской истории супругой президента, родившейся за пределами Соединенных Штатов. До нее единственной первой леди, появившейся на свет не на американской территории, была Луиза Адамс - супруга 6-го президента США Джона Куинси Адамса, которая родилась в Лондоне.