Порошенко заявил Мэттису, что со времен службы в Советской армии мечтал быть в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко со времен службы в рядах Советской армии мечтал быть в Пентагоне. С таким неожиданным признанием украинский лидер выступил на состоявшейся во вторник в Вашингтоне встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"Господин министр, для меня и всей моей делегации огромная честь быть вместе с вами в Пентагоне. Я сказал вам, что моя мечта со времени, когда я служил в армии, - быть в Пентагоне", - заявил украинский лидер, согласно стенограмме, которую распространила пресс-служба военного ведомства США. В соответствии с данными официальной биографии Порошенко, в Вооруженных силах СССР он служил в 1984-1986 годах.

В свою очередь Мэттис выразил мнение, что США и Украину на данном этапе объединяют "общие интересы" и "приверженность принципам, лежащим в основе международного права". "Приходят на ум такие слова, как "суверенитет", "территориальная целостность" и "свобода от принуждения", - сказал шеф Пентагона. Он сообщил, что отставной американский генерал Джон Эбизейд, который в 2003-2007 годах возглавлял Центральное командование ВС США, продолжит выполнять функции старшего советника Пентагона по вопросам оказания военной помощи Украине. На эту должность Эбизейд был назначен в сентябре минувшего года при предыдущей администрации США, которую возглавлял президент Барак Обама.

Со своей стороны официальный представитель Пентагона Дана Уайт в письменном заявлении, распространенном по итогам переговоров Мэттиса и Порошенко, утверждала, что стороны рассмотрели "недавние действия комбинированных сил России и сепаратистов на востоке Украины". "Сепаратистами" США по пропагандистским соображениям именуют ополченцев. Кроме того, президент и министр говорили об усилиях США, призванных "укрепить внутренний оборонный потенциал Украины" и повысить уровень профессионализма ее сил, отметила Уайт.

Наконец, подчеркнула она, Мэттис подтвердил "поддержку Соединенными Штатами полной реализации минских соглашений" и суверенитета Украины и призвал власти в Киеве "сохранять приверженность реформам", которые позволят повысить эффективность армии. При этом Порошенко "подчеркнул важность поддержания тесной связи и дальнейшего укрепления двусторонних отношений в сфере обороны", добавила Уайт.