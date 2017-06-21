Глава МИД Кубы впервые посетил Словакию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Перспективы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Словакией и Кубой, а также поддержку Братиславой проводимых Гаваной реформ обсудили во вторник министры иностранных дел этих стран Мирослав Лайчак и Бруно Родригес Париллья. Переговоры прошли в словацкой столице.

"Это первый в истории официальный визит главы кубинской дипломатии в нашу республику", - сообщил журналистам по завершении переговоров Лайчак.

"В словацко-кубинских отношениях наступил период очень позитивного и динамичного развития, - подчеркнул он. - Это происходит, прежде всего, благодаря политическим и экономическим реформам, которые в последние годы реализуются на Кубе, а также освобождению там политических заключенных".

Словакия, по словам Лайчака, задействована в реализации проектов развития кубинской энергетики. Между странами активизируется гуманитарное сотрудничество, включая обмен студентами, стажерами и аспирантами. На Кубе тренируются словацкие боксеры-юниоры. Братислава заинтересована в расширении взаимодействия с Гаваной в фармацевтической области, включая проведение совместных исследований и разработку перспективных лекарств.

Мирослав Лайчак также заверил кубинского коллегу, что Евросоюз не пересмотрит достигнутого уровня отношений с Кубой и после ужесточения американской политики к ней, о чем на прошлой неделе заявил президент США Дональд Трамп.

"Развитие отношений с Евросоюзом и Словакией представляет для Кубы большой политический приоритет", - сказал, в свою очередь, Бруно Родригес Париллья.