Венесуэльская оппозиция объявила о новом этапе борьбы с правительством Мадуро

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Представители всех слоев венесуэльского общества должны принять участие в борьбе с исполнительной властью за соблюдение конституции. Об этом говорится в манифесте оппозиционной коалиции "Блок демократического единства", которая контролирует парламент страны. В Венесуэле третий месяц идут крупные антиправительственные выступления, сопровождающиеся беспорядками.
"Мы заявляем, что существующий режим находится вне рамок конституции, и, как следствие, его власть и его решения неконституционны и не могут никем признаваться и соблюдаться", - говорится в документе. Его составители назвали "конституционным мошенничеством" планы исполнительной власти провести выборы в Конституционную ассамблею (КА) при поддержке Верховного суда и Национального избирательного совета. Соответствующее голосование намечено на 30 июля.
"Мы не можем ни при каких обстоятельствах ждать 30 июля, чтобы не признать ее (КА), и поэтому необходимо перейти к новому этапу народной борьбы, к которому должны подключиться представители самых разных секторов общества", - подчеркивается в манифесте.
Поводом для самых масштабных за последние годы акций протеста в Венесуэле послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Намерение Мадуро созвать КА, причем без проведения референдума, обострило ситуацию.
Число пострадавших в результате беспорядков с начала апреля превысило 1,3 тыс. человек, не менее 70 погибли. По данным правозащитников, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей.