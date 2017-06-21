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СМИ: родственники убитого в Фергюсоне афроамериканца согласились на компенсацию

Международная панорама
21 июня, 4:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Майкл Браун был убит в августе 2014 года после того, как отказался подчиниться требованиям полицейских и вступил в рукопашную схватку с одним из них

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Родственники темнокожего подростка Майкла Брауна, который был застрелен полицейским Дарреном Уилсоном в американском Фергюсоне (штат Миссури), во внесудебном порядке урегулировали иск, поданный ими против властей города. Об этом сообщила во вторник газета The New York Daily News.

По ее данным, федеральный судья, согласно закону, одобрил данное соглашение. При этом сумма, которую власти Фергюсона согласились выплатить родственникам Брауна, а также другие условия сделки, не называются.

18-летний Браун был убит в августе 2014 года после того, как отказался подчиниться требованиям стражей порядка и вступил в рукопашную схватку с одним из них - Уилсоном. По словам некоторых очевидцев, в тот момент, когда Уилсон открыл огонь по подростку, тот уже стоял с поднятыми руками. Между тем, сам полицейский утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку Браун якобы пытался выхватить у него пистолет.

Обвинений полицейскому в конечном счете предъявлено не было. Между тем, министерство юстиции США подвергло жесткой критике власти Фергюсона. Ведомство установило, что полиция города относилась с предубеждением к темнокожему населению и систематически нарушала его права, многие официальные лица в итоге лишились должностей. Родственники Брауна подали иск против властей Фергюсона в 2015 году, обвинив их в причинении смерти в результате противоправных действий и использовании чрезмерной силы.

В течение многих месяцев после убийства Брауна как в Фергюсоне, так и во многих других американских городах регулярно проходили акции протеста против расовой дискриминации и жестокости со стороны полиции. Многотысячные демонстрации не раз перерастали в беспорядки. Имели место случаи мародерства, применения демонстрантами бутылок с зажигательной смесью и огнестрельного оружия.

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