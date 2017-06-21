Кандидат на пост замглавы Пентагона: РФ конфронтационно настроена к США

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Россия конфронтационно настроена по отношению к США на текущем этапе двусторонних отношений. Такое мнение выразил во вторник выдвинутый на должность первого заместителя министра обороны США Патрик Шанахан.

"Мне кажется, что россияне настроены враждебно. Считаю, что нам необходимо обращаться с их агрессией или подрывом ими наших интересов, как это ни называй, при помощи общеправительственного подхода", - сказал претендент на пост первого замглавы американского военного ведомства на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. При этом Шанахан отметил, что у него нет "каких-либо конкретных рекомендаций" по взаимодействию с Россией. Он пообещал уделять "значительное время" рассмотрению отношений с Россией, если верхняя палата Конгресса утвердит его кандидатуру.

Шанахан также заявил, что поддерживает идею поставки Вашингтоном Киеву так называемых "летальных оборонительных вооружений". Однако он обозначил такую позицию только под давлением со стороны председателя комитета Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона). Последний выразил крайнее неудовольствие по поводу того, что Шанахан в письменных ответах на вопросы членов комитета признался в желании изучить данную проблематику тщательнее, прежде чем занимать по ней ту или иную позицию.

Это и другие признания Шанахана заставили Маккейна выступить с резким предупреждением в адрес претендента на пост первого замминистра обороны. "Больше такого не делайте, г-н Шанахан, иначе я не поставлю вашу кандидатуру на голосование в этом комитете", - подчеркнул сенатор. С аналогичным предостережением в адрес Шанахана, который до настоящего времени работал старшим вице-президентом в корпорации Boeing, он выступил во время слушаний еще несколько раз.

Со своей стороны официальный представитель минобороны США капитан 1-го ранга ВМС Джефф Дэвис утверждал во вторник, что Вашингтон не исключает передачи Киеву летальных вооружений в будущем. "Мы в прошлом не предоставляли Украине летальные оборонительные вооружения. Но мы также не исключаем иного варианта действий в будущем", - заявил представитель Пентагона.

Находившийся во вторник в столице США с визитом президент Украины Петр Порошенко провел переговоры в том числе с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом. Последний, открывая встречу с украинским лидером, сказал, что нынешние власти США рассматривают "2014 год как переломный для безопасности в Европе".