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Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ

Международная панорама
21 июня, 5:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

По словам Петра Порошенко, президент США - "большой друг Украины", помогающий президенту страны добиться мира в стране

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не похож на человека, которого можно заподозрить в каких-либо особых связях с Россией. Такое мнение высказал во вторник в интервью телекомпании Fox News украинский лидер Петр Порошенко.

"Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения (с Россией)", - сказал Порошенко, говоря про Трампа.

"Мои личные впечатления таковы: он - замечательный лидер, с большой харизмой, большой политической волей. Он - большой друг Украины, который помогает мне добиться мира в моей стране", - отметил Порошенко.

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемых связей между помощниками Трампа и представителями РФ, а также якобы имевшего место российского вмешательства в американские предвыборные процессы.

И Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз опровергали такие домыслы как политизированные и направленные на делегитимизацию действующего президента США.

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Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
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