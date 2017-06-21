Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не похож на человека, которого можно заподозрить в каких-либо особых связях с Россией. Такое мнение высказал во вторник в интервью телекомпании Fox News украинский лидер Петр Порошенко.
"Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения (с Россией)", - сказал Порошенко, говоря про Трампа.
"Мои личные впечатления таковы: он - замечательный лидер, с большой харизмой, большой политической волей. Он - большой друг Украины, который помогает мне добиться мира в моей стране", - отметил Порошенко.
Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемых связей между помощниками Трампа и представителями РФ, а также якобы имевшего место российского вмешательства в американские предвыборные процессы.
И Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз опровергали такие домыслы как политизированные и направленные на делегитимизацию действующего президента США.