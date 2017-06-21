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Жители Алеппо отметили карнавалом начало восстановления древней части города

Международная панорама
21 июня, 6:03 UTC+3  ¶ АЛЕППО /Сирия/ 21, июня. /ТАСС

Традиционный карнавал, который до войны завершал выпускные школьные экзамены, и в нынешнем году стал молодежным праздником

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АЛЕППО /Сирия/, 21 июня. /ТАСС/. Сотни жителей Алеппо стали участниками костюмированного представления у древней цитадели - визитной карточки города, отметив тем самым начало восстановления исторического квартала. Традиционный карнавал, который до войны завершал выпускные школьные экзамены, и в нынешнем году стал молодежным праздником.

"До вторжения боевиков в Алеппо у цитадели десятилетиями собирались выпускники школ, чтобы отметить начало взрослой жизни, в этом году мы празднуем начало восстановления древней части города, это символизирует начало мирной жизни для горожан - без снарядных разрывов и постоянного страха", - сказала участница карнавала студентка Арзизи Джакри.

В разгар праздника была прекращена подача электроэнергии, действует режим жесткой экономии - фонари на площади погасли, но люди не торопились расходиться по домам.

"К таким ситуациям за пять лет оккупации боевиками мы привыкли, и для нас неважно - есть электричество или нет. Все рады, что в городе, наконец, перестали слышать обстрелы", - сказал журналистам студент Мухаммад Акри. Он отметил, что каждый житель Алеппо готов всемерно помочь строителям в восстановлении города, осознавая, что на это уйдут десятилетия.

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