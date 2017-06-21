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Республиканцы в США увеличили на два мандата большинство в нижней палате Конгресса

Международная панорама
21 июня, 6:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

При этом результаты внеочередных выборов не могут изменить расстановку сил в нижней палате Конгресса, где республиканцы располагают большинством мест

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Республиканская партия США увеличила на два мандата свое большинство в Палате представителей Конгресса США, количество которых достигло 241. Таким итогом завершились во вторник внеочередные выборы в штатах Джорджия и Южная Каролина.

Результаты волеизъявления при любом раскладе не могут изменить расстановку сил в нижней палате Конгресса США, в которой, как и в Сенате, республиканцы располагают большинством мест. До внеочередных выборов у правящей партии в Палате представителей было 239 мест, у демократов - 194.

В Джорджии голосование проходило в шестом избирательном округе. Республиканка Карен Хэндел, согласно предварительным данным газеты The New York Times, агентства AP и телекомпании CNN, набрала 52,5%, опередив демократа Джона Оссоффа (47,5%). Эти данные отражают результаты обработки 84,4% бюллетеней. Данный избирательный округ остался под контролем Республиканской партии, которая регулярно побеждала в нем на выборах с 1970-х годов.

В Южной Каролине демократ Арчи Парнелл уступил республиканцу Ральфу Норману. Он по итогам подсчета 98,9% бюллетеней набрал 51,2% голосов, а его соперник - 47,8%. Они боролись за место в Палате представителей, которое стало вакантным после назначения конгрессмена Мика Малвани директором Административно-бюджетного управления OMB (Office of Management and Budget) Белого дома.

На выборах 8 ноября Дональд Трамп разгромил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Голоса в коллегии выборщиков распределились в соотношении 306 к 232 в его пользу. Для победы хватило бы и 270 голосов, но республиканец взял верх в ряде штатов, считавшихся прежде надежным оплотом демократов, включая Пенсильванию (20 выборщиков), Мичиган (16) и Висконсин (10).

Клинтон, несмотря на поражение на выборах, опередила республиканца Трампа по числу проголосовавших за нее избирателей примерно на 2,8 млн голосов. Эти цифры не имеют решающего значения. Выборы президента США не являются прямыми, избиратели голосуют за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата. 6 января Конгресс на совместном заседании обеих палат подвел итоги голосования, официально объявив победителем Трампа.

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