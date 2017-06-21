СМИ: японские военные провели учения в Токио по отражению ракетной атаки

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ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Японии провели в среду в Токио учения по отражению потенциальной ракетной атаки со стороны КНДР. В них участвовали две батареи мобильных комплексов ПРО Patriot PAC-3, сообщил телеканал NHK.
В ходе учений в густонаселенном токийском районе Нэрима и в прилегающей к японской столице с севера префектуре Сайтама отрабатывалось быстрое развертывание установок в условиях плотной городской застройки. Стрельбы при этом не проводились. Учения были открыты для широкой публики. Как ранее объявило военное командование Японии, маневры проведены с целью успокоить население, встревоженное наращиванием военных программ КНДР.
Пхеньян в нынешнем году провел уже 12 пусков баллистических ракет различных типов. Одна из них 9 марта упала в море в 200 км от японского побережья.
Вооруженные силы Японии имеют сейчас 17 батарей Patriot PAC-3. Все они задействованы в учениях в различных районах страны.
Токио намерен и дальше укреплять свою систему противоракетной обороны, которая сейчас состоит из шести боевых кораблей с компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis и наземных мобильных установок Patriot PAC-3. В частности, рассматривается вариант закупки у США наземных стационарных комплексов ПРО Aegis Ashore.