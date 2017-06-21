Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков, сбитых в небе над Вьетнамом в годы войны. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС на приеме в Российском культурном центре в Вашингтоне заместитель начальника управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. Он возглавлял российскую делегацию на очередном заседании межведомственной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, учрежденной по решению президентов двух стран.
"Сегодня мы передали пять документов, рассекреченных буквально на прошлой неделе, касающихся допросов американских летчиков, которые были там сбиты, - сказал Таранов, имея в виду Вьетнам. - Прежде эти документы в обороте не были, американская сторона про них ничего не знала. Теперь передана первая часть материалов, непосредственно по вопросам, заданным американскими партнерами".
"Они в свою очередь работают по боевым действиям в Афганистане", - продолжал российский специалист. "У нас 264 человека числятся еще пропавшими там без вести", - уточнил он. По его словам, американцы "тоже предоставили кое-какую интересную информацию".
В целом, как рассказал собеседник, плановые рабочие заседания комиссии проводятся четыре раза в год, по числу тематических рабочих групп. Те занимаются Великой Отечественной (Второй мировой) войной, Корейской войной, холодной войной и войной в Афганистане, а также войной во Вьетнаме. Нынешнее заседание в Вашингтоне было посвящено в основном двум последним направлениям, хотя затрагивались и вопросы по Корейской войне. В работе от начала до конца участвовал американский сопредседатель комиссии, генерал ВВС в отставке Роберт Фоглсонг.
Двусторонние отношения России и США переживают в последнее время очень сложный период, но работе комиссии политические обострения не мешают, отметил Таранов. С ним согласился и присутствовавший в РКЦ и. о. директора Агентства по учету военнопленных и пропавших без вести в структуре Министерства обороны США Ферн Самптер-Уинбуш.
В беседе с журналистами она подчеркнула, что для ее ведомства особенно ценна любая информация по Вьетнаму, поскольку в силу климатических и иных особенностей этой страны вести там поисковую работу с годами становится все труднее. О сотрудничестве же с россиянами она сказала так: "Никакие разногласия не могут быть столь велики, чтобы мешать нам искать тех, кого мы потеряли". По ее убеждению, это "одинаково важно для обеих сторон".
Из Вашингтона российская делегация направится в Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). Там предполагается соорудить памятник летчикам держав антигитлеровской коалиции, участвовавшим в 1944-1945 годах в уникальном проекте "Зебра".
Суть его заключалась в том, чтобы перегонять за океан на основании соглашения по ленд-лизу так называемые "Каталины" - американские самолеты-амфибии морской патрульно-бомбардировочной авиации. Некоторые участники этой операции - в то время совершенно секретной - погибли. Россия, в частности, потеряла два экипажа, в общей сложности 11 человек.
Делегация привезла с собой макет памятника, который, несмотря на небольшой размер, дает о нем вполне наглядное представление. Символом боевого братства служат фигуры трех летчиков в различной форме, шагающих бок о бок.
Согласие городских властей Элизабет-Сити и командования расположенной там авиабазы на установку памятника уже имеется. "Поедем туда, поговорим, посмотрим, где и как его ставить, - сказал Таранов. - Уже конкретно в привязке к местности. Заодно проверим, какие для этого нужны документы и все ли они в наличии. Горсовет обещал, что с этим проблем не будет. Сделаем видеомодель. И тогда уже будет принято окончательное решение".
Следующее рабочее заседание российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести планируется провести в августе в Вашингтоне, а пленарное - в ноябре в Москве.