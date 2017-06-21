Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме

ВАШИНГТОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков, сбитых в небе над Вьетнамом в годы войны. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС на приеме в Российском культурном центре в Вашингтоне заместитель начальника управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. Он возглавлял российскую делегацию на очередном заседании межведомственной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, учрежденной по решению президентов двух стран.

Вьетнам, Афганистан и другие направления

"Сегодня мы передали пять документов, рассекреченных буквально на прошлой неделе, касающихся допросов американских летчиков, которые были там сбиты, - сказал Таранов, имея в виду Вьетнам. - Прежде эти документы в обороте не были, американская сторона про них ничего не знала. Теперь передана первая часть материалов, непосредственно по вопросам, заданным американскими партнерами".

"Они в свою очередь работают по боевым действиям в Афганистане", - продолжал российский специалист. "У нас 264 человека числятся еще пропавшими там без вести", - уточнил он. По его словам, американцы "тоже предоставили кое-какую интересную информацию".

В целом, как рассказал собеседник, плановые рабочие заседания комиссии проводятся четыре раза в год, по числу тематических рабочих групп. Те занимаются Великой Отечественной (Второй мировой) войной, Корейской войной, холодной войной и войной в Афганистане, а также войной во Вьетнаме. Нынешнее заседание в Вашингтоне было посвящено в основном двум последним направлениям, хотя затрагивались и вопросы по Корейской войне. В работе от начала до конца участвовал американский сопредседатель комиссии, генерал ВВС в отставке Роберт Фоглсонг.

Разногласия не помеха

Двусторонние отношения России и США переживают в последнее время очень сложный период, но работе комиссии политические обострения не мешают, отметил Таранов. С ним согласился и присутствовавший в РКЦ и. о. директора Агентства по учету военнопленных и пропавших без вести в структуре Министерства обороны США Ферн Самптер-Уинбуш.

В беседе с журналистами она подчеркнула, что для ее ведомства особенно ценна любая информация по Вьетнаму, поскольку в силу климатических и иных особенностей этой страны вести там поисковую работу с годами становится все труднее. О сотрудничестве же с россиянами она сказала так: "Никакие разногласия не могут быть столь велики, чтобы мешать нам искать тех, кого мы потеряли". По ее убеждению, это "одинаково важно для обеих сторон".

Символ боевого братства

Из Вашингтона российская делегация направится в Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). Там предполагается соорудить памятник летчикам держав антигитлеровской коалиции, участвовавшим в 1944-1945 годах в уникальном проекте "Зебра".

Суть его заключалась в том, чтобы перегонять за океан на основании соглашения по ленд-лизу так называемые "Каталины" - американские самолеты-амфибии морской патрульно-бомбардировочной авиации. Некоторые участники этой операции - в то время совершенно секретной - погибли. Россия, в частности, потеряла два экипажа, в общей сложности 11 человек.

Делегация привезла с собой макет памятника, который, несмотря на небольшой размер, дает о нем вполне наглядное представление. Символом боевого братства служат фигуры трех летчиков в различной форме, шагающих бок о бок.

Согласие городских властей Элизабет-Сити и командования расположенной там авиабазы на установку памятника уже имеется. "Поедем туда, поговорим, посмотрим, где и как его ставить, - сказал Таранов. - Уже конкретно в привязке к местности. Заодно проверим, какие для этого нужны документы и все ли они в наличии. Горсовет обещал, что с этим проблем не будет. Сделаем видеомодель. И тогда уже будет принято окончательное решение".

Следующее рабочее заседание российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести планируется провести в августе в Вашингтоне, а пленарное - в ноябре в Москве.