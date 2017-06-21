Аэропорт Астаны переименовали в честь Нурсултана Назарбаева

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Казахстана приняло решение переименовать Международный аэропорт Астаны в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в среду в газете "Казахстанская правда".

"Переименовать Международный аэропорт Астана в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении правительства.