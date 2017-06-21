Додон: Молдавия заинтересована в активизации сотрудничества с Азербайджаном

КИШИНЕВ, 21 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Молдавия заинтересована в активизации торговых и культурных связей с Азербайджаном. Об этом ТАСС заявил молдавский лидер Игорь Додон в преддверии официального визита в Баку 21-23 июня.

"Наши страны достигли хорошего уровня политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, культурно- гуманитарных связей, взаимодействия в рамках международных организаций. Уверен, общими усилиями мы сможем достичь новых ощутимых результатов в продвижении конструктивного и полезного сотрудничества по всем интересующим наши страны направлениям как на двустороннем, так и многостороннем уровнях", - сказал глава Молдавии.

Додон отметил, что хотя в прошлом году объем двусторонней торговли между двумя странами вырос на 39%, он является небольшим и составляет сейчас около $5 млн. "Товарооборот пока невелик и не отражает в полной мере возможности сотрудничества наших государств. Необходимы совместные действия, чтобы его увеличить", - подчеркнул президент. Он напомнил, что у взаимодействия между двумя странами большой потенциал - только в Молдавии зарегистрировано 111 предприятий с азербайджанским капиталом, осуществляются инвестиционные проекты с участием хозяйствующих субъектов двух стран.

Президент высказал мнение, что дополнительные возможности для привлечения инвестиций азербайджанских компаний в сектор переработки сырья и производства товаров для экспорта на рынки европейских стран предоставляет режим свободной торговли, действующий между Молдавией и ЕС. В Кишиневе заинтересованы в активизации взаимодействия в энергетической сфере, в том числе с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, участии азербайджанских компаний в тендерах по приватизации государственной собственности Молдавии.

Додон выразил надежду, что активизации сотрудничества в экономике будет способствовать готовящийся визит в Баку премьер-министра Молдавии Павла Филипа, а также проведение четвертого заседания Межправительственной молдавско- азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума. "В последний раз эта комиссия, к сожалению, собиралась еще в апреле 2012 года", - сказал Додон.

По его словам, в Кишиневе ждут с визитом главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, которому предшествовали консультации представителей внешнеполитических ведомств двух стран на различных международных площадках. Свой вклад, по мнению президента Молдавии, в развитие отношений может внести взаимодействие на межминистерском и межпарламентском уровнях по линии парламентских групп дружбы Молдавия - Азербайджан, а также готовящийся визит в Кишинев азербайджанских предпринимателей, которые смогут оценить на месте возможности активизации двустороннего экономического сотрудничества.