Сформирован состав новой администрации Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июня. /ТАСС/. Госсовет КНР в среду утвердил состав новой администрации Гонконга во главе с Кэрри Лам. Его костяк образовали чиновники из действовавшего правительства Лян Чжэньина, сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Свои посты сохранили шестеро министров, в том числе ключевые - финансов, юстиции и главный секретарь (человек "номер два") администрации.

Наблюдатели отмечают явный недостаток свежих кадров в составе кабинета, несмотря на обещание Кэрри Лам внедрять новый стиль управления. Фактически, в администрацию было привлечено только одно новое лицо "со стороны" - ученый Ло Чжигуан, назначенный министром по делам труда и социального обеспечения. Он стал вторым в истории представителем оппозиционных демократических сил, приглашенным на работу в правительство этого специального административного района Китая.

Новая администрация Гонконга будет приведена к присяге 1 июля, когда будет отмечаться 20-я годовщина передачи бывшего британского анклава под китайскую юрисдикцию. Ожидается, что для участия в этих мероприятиях приедет председатель КНР Си Цзиньпин.