Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сформирован состав новой администрации Гонконга

Международная панорама
21 июня, 7:14 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 21, июня. /ТАСС

Его костяк образовали чиновники из действовавшего правительства Лян Чжэньина

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июня. /ТАСС/. Госсовет КНР в среду утвердил состав новой администрации Гонконга во главе с Кэрри Лам. Его костяк образовали чиновники из действовавшего правительства Лян Чжэньина, сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Свои посты сохранили шестеро министров, в том числе ключевые - финансов, юстиции и главный секретарь (человек "номер два") администрации.

Наблюдатели отмечают явный недостаток свежих кадров в составе кабинета, несмотря на обещание Кэрри Лам внедрять новый стиль управления. Фактически, в администрацию было привлечено только одно новое лицо "со стороны" - ученый Ло Чжигуан, назначенный министром по делам труда и социального обеспечения. Он стал вторым в истории представителем оппозиционных демократических сил, приглашенным на работу в правительство этого специального административного района Китая.

Новая администрация Гонконга будет приведена к присяге 1 июля, когда будет отмечаться 20-я годовщина передачи бывшего британского анклава под китайскую юрисдикцию. Ожидается, что для участия в этих мероприятиях приедет председатель КНР Си Цзиньпин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрыв на вокзале Брюсселя: террорист убит, жертв нет
2
Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ
3
Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ
4
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
5
Порошенко заявил Мэттису, что со времен службы в Советской армии мечтал быть в Пентагоне
6
WADA приостановило аккредитацию крупнейшей антидопинговой лаборатории в США
7
Полиция нейтрализовала человека со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя
Темы дня
Загрузка...
Реклама