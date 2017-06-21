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ЦИК Киргизии призвала кандидатов и СМИ воздержаться от преждевременной агитации

Международная панорама
21 июня, 7:46 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 21, июня. /ТАСС

В ЦИК отметили, что нарушение установленных сроков агитации влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством страны

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БИШКЕК, 21 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Киргизии призвала кандидатов в президенты и средства массовой информации страны воздержаться от преждевременной агитации. Об этом говорится в распространенном ведомством в среду заявлении.

По данным ЦИК, в настоящее время проходит процедура выдвижения кандидатов на должность президента. "При этом некоторые политические партии, выдвигающие кандидатов на должность президента республики, начали активное распространение материалов в средствах массовой информации, интернет-изданиях, которые выходят за рамки информирования и содержат признаки предвыборной агитации", - говорится в заявлении.

В связи с этим комиссия призвала кандидатов "учитывать нормы законодательства" и воздержаться от агитации "до начала установленных сроков", то есть до 10 сентября. В противном случае нарушители могут быть привлечены к ответственности. "Несоблюдение вышеуказанных требований законодательства влечет за собой признание информационных материалов агитационными, и ответственность, предусмотренную действующим законодательством Кыргызской Республики", - отмечается в документе.

ЦИК также подчеркнула, что в ведомстве создана рабочая группа, которая занимается мониторингом публикаций в СМИ и следит за "соблюдением правил ведения агитации".

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Кандидаты перед этим обязаны собрать 30 тыс. подписей граждан в свою поддержку, внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около 15 тыс. долларов) и сдать экзамен на знание киргизского языка. Нынешний глава государства Алмазбек Атамбаев не примет участия в выборах, поскольку закон запрещает гражданам занимать президентский пост более одного шестилетнего срока.

На сегодняшний день о намерении баллотироваться в президенты уже объявили несколько человек, в том числе бывшие премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов, лидер парламентской фракции "Онугуу" ("Прогресс") Бакыт Торобаев, а также находящийся под стражей в связи с подозрением в совершении должностного преступления руководитель оппозиционной фракции "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбек Текебаев. Политсовет пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана принял решение выдвинуть кандидатом нынешнего главу кабмина Сооронбая Жээнбекова.

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