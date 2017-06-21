Король Саудовской Аравии сменил наследного принца

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду сменил наследного принца. Как сообщило агентство AFP, вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

По информации агентства, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также назначен первым заместителем премьера. При этом он сохранил за собой пост министра обороны.

Согласно королевскому указу, отмечает AFP, Мухаммед бен Наиф Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и с поста министра внутренних дел.