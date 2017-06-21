Король Саудовской Аравии сменил наследного принца

МЧС рекомендовало восточным регионам не отменять особый противопожарный режимСибирь 21 июня, 8:46
СМИ: Роналду заплатит €14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налоговСпорт 21 июня, 8:34
Рогозин: Россия сможет оказывать содействие Индии по подготовке космонавтовКосмос 21 июня, 7:59
Поездка Порошенко в Вашингтон - визит с определенным артиклемМеждународная панорама 21 июня, 7:29
Меняйло: процедуру создания дочерних компаний предприятиями ОПК нужно упроститьАрмия и ОПК 21 июня, 7:28
Опрос: большинство россиян одобряет и внутреннюю, и внешнюю политику ПутинаОбщество 21 июня, 7:21
Крупномасштабные учения ВДВ пройдут в июле в Западном военном округеАрмия и ОПК 21 июня, 7:05
WADA частично приостановило аккредитацию крупнейшей антидопинговой лаборатории в СШАСпорт 21 июня, 7:01
Аэропорт Астаны переименовали в честь Нурсултана НазарбаеваМеждународная панорама 21 июня, 7:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду сменил наследного принца. Как сообщило агентство AFP, вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
По информации агентства, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также назначен первым заместителем премьера. При этом он сохранил за собой пост министра обороны.
Согласно королевскому указу, отмечает AFP, Мухаммед бен Наиф Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и с поста министра внутренних дел.