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Король Саудовской Аравии сменил наследного принца

Международная панорама
21 июня, 7:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и министра внутренних дел, однако сохранил пост министра обороны

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду сменил наследного принца. Как сообщило агентство AFP, вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

По информации агентства, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также назначен первым заместителем премьера. При этом он сохранил за собой пост министра обороны.

Согласно королевскому указу, отмечает AFP, Мухаммед бен Наиф Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и с поста министра внутренних дел.

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Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль Сауд, Мухаммед бен Наиф бен Абдель Азиз, Аль
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