Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ворвавшиеся в здание школы на Филиппинах боевики отступили

Международная панорама
21 июня, 8:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

О пострадавших в результате инцидента не сообщается

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), 20 июня ворвавшиеся в одну из школ в южной части Филиппин и взявшие там заложников, отступили после перестрелки с военными. Об этом сообщает 21 июня агентство Reuters.

"Она [ситуация] уже разрешена. Они отступили, их там уже нет. Территория школы вновь безопасна", - приводит агентство слова представителя вооруженных сил.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

23 мая боевики экстремистской группировки "Мауте", связанной с ИГ, атаковали силы безопасности Филиппин в городе Марави на острове Минданао. С тех пор в этом городе продолжается боевая операция, которую силы безопасности ведут против террористов. Ранее Генштаб ВС Филиппин сообщал, что правительственным войскам удалось уничтожить на юге страны около 120 боевиков "Мауте", еще примерно 100 исламистов были окружены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Король Саудовской Аравии сменил наследного принца
2
Поездка Порошенко в Вашингтон - визит с определенным артиклем
3
Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ
4
Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ
5
Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
На ВПП аэропорта Сургута обнаружили части шасси после взлета самолета UTair
Темы дня
Загрузка...
Реклама