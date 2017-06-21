Ворвавшиеся в здание школы на Филиппинах боевики отступили

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), 20 июня ворвавшиеся в одну из школ в южной части Филиппин и взявшие там заложников, отступили после перестрелки с военными. Об этом сообщает 21 июня агентство Reuters.

"Она [ситуация] уже разрешена. Они отступили, их там уже нет. Территория школы вновь безопасна", - приводит агентство слова представителя вооруженных сил.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

23 мая боевики экстремистской группировки "Мауте", связанной с ИГ, атаковали силы безопасности Филиппин в городе Марави на острове Минданао. С тех пор в этом городе продолжается боевая операция, которую силы безопасности ведут против террористов. Ранее Генштаб ВС Филиппин сообщал, что правительственным войскам удалось уничтожить на юге страны около 120 боевиков "Мауте", еще примерно 100 исламистов были окружены.