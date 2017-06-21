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Минобороны Азербайджана заявило о захвате в Карабахе члена армянской разведгруппы

Международная панорама
21 июня, 8:37 UTC+3 БАКУ БАКУ 21, июня. /ТАСС

Отмечается, что вечером 20 июня "разведывательно-диверсионная группа ВС Армении совершила попытку перейти линию обороны ВС Азербайджана"

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БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Член разведгруппы ВС Армении захвачен азербайджанскими военными на линии соприкосновения войск в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщило в среду министерство обороны Азербайджана.

"Вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны ВС Азербайджана. В результате своевременных действий азербайджанской стороны разведывательно-диверсионная группа ВС Армении, понеся потери, была вынуждена отступить. Один член разведгруппы противника захвачен", - утверждается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Минобороны обещает обнародовать дополнительную информацию в связи с инцидентом.

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