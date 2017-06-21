Минобороны Азербайджана заявило о захвате в Карабахе члена армянской разведгруппы

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БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Член разведгруппы ВС Армении захвачен азербайджанскими военными на линии соприкосновения войск в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщило в среду министерство обороны Азербайджана.
"Вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны ВС Азербайджана. В результате своевременных действий азербайджанской стороны разведывательно-диверсионная группа ВС Армении, понеся потери, была вынуждена отступить. Один член разведгруппы противника захвачен", - утверждается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
Минобороны обещает обнародовать дополнительную информацию в связи с инцидентом.