Минобороны Азербайджана заявило о захвате в Карабахе члена армянской разведгруппы

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Член разведгруппы ВС Армении захвачен азербайджанскими военными на линии соприкосновения войск в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщило в среду министерство обороны Азербайджана.

"Вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны ВС Азербайджана. В результате своевременных действий азербайджанской стороны разведывательно-диверсионная группа ВС Армении, понеся потери, была вынуждена отступить. Один член разведгруппы противника захвачен", - утверждается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Минобороны обещает обнародовать дополнительную информацию в связи с инцидентом.