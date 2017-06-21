Министр юстиции и министр по европейским делам Франции покидают правительство

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр юстиции Франции и лидер центристской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру заявил о том, что покидает правительство. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление министра.

"Я принял решение не быть частью следующего правительства. По этому поводу я проведу конференцию в 17:00 по местному времени (18:00 мск)", - приводит агентство слова Байру.

О своем уходе сообщил и министр по европейским делам Марьэль де Сарнез. Он покидает свой нынешний пост, чтобы возглавить фракцию "Демократического движения" в Национальном собрании страны, передает AFP со ссылкой на источник в движении.

По информации BFM TV, в отношении движения проводится расследование в связи с трудоустройством его членов в качестве сотрудников Европарламента.

Во вторник министр вооруженных сил страны Сильви Гулар подала прошение об отставке, его принял президент Франции Эмманюэль Макрон.

Министр мотивировала свою отставку и нежелание входить в новый состав правительства, который будет объявлен на днях, тем, что намерена разобраться с возникшими подозрениями в нарушении законов со стороны представителей партии "Демократическое движение", членом руководства которого она является.

Гулар подчеркнула в своем заявлении, что "намерена доказать свою добрую волю" в связи с утверждениями о хищении ею средств Европейского парламента путем создания фиктивных рабочих мест.

По утверждениям газеты Le Monde, Гулар оплачивала таким образом труд людей, которые не появлялись в Европарламенте в Страсбурге, а продолжали работать в аппарате партии.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп предупредил членов правительства, что любой из них, против кого будет начато юридическое расследование, будет вынужден немедленно покинуть правительство. В то же время в дальнейшем он подтвердил свое полное доверие Сильви Гулар, против которой ведется пока предварительное расследование.