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Иран рассчитывает сбалансировать туристический обмен с Россией

Международная панорама
21 июня, 9:37 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

В прошлом году Россию посетили 67 тыс. туристов из Ирана, однако о массовости посещения ИРИ россиянами пока говорить не приходится

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ТЕГЕРАН, 21 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран рассчитывает сбалансировать туристический обмен с Россией, который пока складывается не в пользу Исламской Республики. "Мы должны провести глубокий анализ и принять действенные меры, направленные на привлечение российских туристов в нашу страну", - заявила газете Tehran Times вице-президент ИРИ, глава Организации культурного наследия, ремесел и туризма Захра Ахмадипур.

По ее мнению, поток туристов из стран, с которыми у Ирана установлены тесные политические отношения, в том числе из России, может быть значительно увеличен. Для этого требуются масштабные рекламные кампании, необходимо также предпринять шаги по снижению затрат на турпоездки и подготовке гидов с хорошим знанием русского язык. "Только так мы сможем добиться сбалансированности в туристическом обмене с Россией", - считает руководительница иранской турорганизации.

В прошлом году Россию посетили 67 тыс. туристов из Ирана, что на 72% больше, чем годом ранее. В текущем году прогнозируется 100-тысячный рекорд. Но и это не предел с учетом предстоящего в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу, путевку на который уже завоевала иранская сборная.

В то же время о массовости посещения Ирана россиянами пока говорить не приходится. "Во многом это объясняется тем, что российский турист слабо знаком с достопримечательностями Исламской Республики", - полагает председатель Ассоциации иранских туроператоров Эбрахим Пурфарадж.

Он считает необходимым проведение в России фотовыставок об Иране и рекламных туристических туров. В этих целях иранская сторона пригласила российских туроператоров посетить в октябре этого года Иран для знакомства с туристическим потенциалом страны.

Tehran Times напоминает, что в ходе визита в Москву в марте этого года президента ИРИ Хасана Роухани было подписано соглашение об облегчении визового режима между двумя странами. Теперь туристическим группам численностью от 5 до 50 человек не требуется получать визы для поездок продолжительностью до 15 дней.

Иранские туристы активно осваивают маршруты в Россию, наиболее популярны поездки в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Корреспондент ТАСС, оказавшийся в дни иранских новогодних каникул (конец марта - начало апреля, время наиболее интенсивных турпоездок) в тегеранском международном аэропорту имама Хомейни с удивлением заметил, что чуть ли не каждый второй рейс на табло прилетов приходился на прибывающие из РФ чартеры.

Ответного же увеличения притока туристов пока не наблюдается. "Мы понимаем, что российский турист предпочитает статичный семейный отдых на берегу моря. Иранские же туроператоры предлагают в основном мобильный отдых, в частности - автобусные поездки по красивейшим городам Ирана, таким как Исфахан, Шираз и Тебриз, или посещение древних достопримечательностей - развалин Персеполиса, Пасаргад, Бисутунской скалы", - сказал ТАСС представитель одной из тегеранских турфирм.

Вместе с тем собеседник все же выразил надежду на то, что россияне будут чаще посещать Иран, в котором "есть, что посмотреть, и где имеются все возможности для того, чтобы познавательно и с пользой провести отпуск или каникулы".

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