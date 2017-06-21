Китай безвозмездно передаст Белоруссии бронеавтомобили

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МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии получат из Китая новейшие бронированные автомобили в рамках безвозмездной военно-технической помощи. Об этом в среду сообщило министерство обороны Белоруссии.
"В соответствии с соглашением между министерством обороны Республики Беларусь и министерством национальной обороны КНР о предоставлении безвозмездной военно-технической помощи с 21 июня начнется поставка очередной партии техники и имущества. В этот раз наши Вооруженные силы получат от китайских партнеров новейшие бронированные машины CS/VN3, произведенные в городе Чунцин", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе из Китая вернулись белорусские военные, которые проходили обучение по обслуживанию и эксплуатации этих машин. В Минобороны напомнили, что весной 2015 года в качестве безвозмездной военно-технической помощи из КНР поступили парадные автомобили FAW HongQi L5 ("Красное знамя"), а до этого автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050.