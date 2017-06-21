СМИ: полиция Брюсселя проводит обыски в Моленбеке из-за теракта на вокзале

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Полиция Брюсселя проводит обыски в коммуне Моленбек, где предположительно проживал террорист, устроивший взрыв на Центральном вокзале бельгийской столицы во вторник. Об этом сообщила в среду газета La Derniere Heure.

Как ранее подтвердил глава МВД королевства Ян Ямбон, личность преступника установлена, но пока официально не разглашается. Он был известен полиции за мелкие правонарушения.

"В Моленбеке проводятся обыски в связи с терактом на Центральном вокзале", - сообщила газета. Ранее La Derniere Heure сообщила со ссылкой на полицейские источники, что террорист проживал в этой коммуне и ему было 37 лет. В коммуне Моленбек в северо-западной части Брюсселя проживают преимущественно выходцы из Северной Африки. Там же постоянно проживали ключевые участники террористической группировки, устроившей масштабные теракты в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года.

Взрыв произошел во вторник вечером у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный с криком "Аллах Акбар" привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок. Взрыв оказался крайне малой мощности, но место инцидента немедленно заволокло дымом. Преступник пытался бежать и был застрелен военным патрулем. После теракта были эвакуированы посетители здания вокзала, также была проведена эвакуация на площади Гран-пляс в центре Брюсселя.

Глава МВД королевства Ян Ямбон сообщил утром в среду, что при себе у террориста было взрывное устройство значительной мощности, однако оно не сработало.