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СМИ: полиция Брюсселя проводит обыски в Моленбеке из-за теракта на вокзале

Международная панорама
21 июня, 10:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 21, июня. /ТАСС

Газета La Derniere Heure сообщила со ссылкой на полицейские источники, что террорист проживал в этой коммуне и ему было 37 лет

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© Charles McQuillan/Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Полиция Брюсселя проводит обыски в коммуне Моленбек, где предположительно проживал террорист, устроивший взрыв на Центральном вокзале бельгийской столицы во вторник. Об этом сообщила в среду газета La Derniere Heure.

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Как ранее подтвердил глава МВД королевства Ян Ямбон, личность преступника установлена, но пока официально не разглашается. Он был известен полиции за мелкие правонарушения.

"В Моленбеке проводятся обыски в связи с терактом на Центральном вокзале", - сообщила газета. Ранее La Derniere Heure сообщила со ссылкой на полицейские источники, что террорист проживал в этой коммуне и ему было 37 лет. В коммуне Моленбек в северо-западной части Брюсселя проживают преимущественно выходцы из Северной Африки. Там же постоянно проживали ключевые участники террористической группировки, устроившей масштабные теракты в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года.

Взрыв произошел во вторник вечером у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный с криком "Аллах Акбар" привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок. Взрыв оказался крайне малой мощности, но место инцидента немедленно заволокло дымом. Преступник пытался бежать и был застрелен военным патрулем. После теракта были эвакуированы посетители здания вокзала, также была проведена эвакуация на площади Гран-пляс в центре Брюсселя.

Глава МВД королевства Ян Ямбон сообщил утром в среду, что при себе у террориста было взрывное устройство значительной мощности, однако оно не сработало.

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