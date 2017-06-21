Туск: саммит ЕС рассмотрит возможности автоудаления террористического контента в соцсетях

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран ЕС рассмотрят 22 июня в Брюсселе возможности автоматического и оперативного удаления террористического и радикального контента в социальных сетях. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск в опубликованном в среду письме лидерам 28 стран ЕС с приглашением на саммит сообщества в Брюсселе 22-23 июня.

"Пришло время усилить работу с онлайн-индустрией. Мы должны поощрять индустрию разработать инструменты, которые позволят автоматически обнаруживать и удалять контент, который распространяет террористические материалы или пропагандирует насилие", - сказал он.

"Терроризм остается основной угрозой. Последние атаки свидетельствуют о новой волне доморощенной радикализации в Европе. Будем честны: ЕС не сможет заменить государства в этой борьбе, поскольку непосредственный ответ (на теракты) находится в компетенции правительств, однако ЕС может помочь победить в этой борьбе", - заявил Туск.

Он также подчеркнул, что ЕС будет продолжать наращивать взаимодействие между странами-членами для отслеживания возвращающихся домой в Европу исламистов, принимавших участие в военных конфликтах в рядах радикальных организаций.

Серия терактов, организованных гражданами и резидентами стран ЕС, прокатилась по Европе за последние два года. Очередное нападение произошло во вторник на Центральном вокзале Брюсселя, в пяти километрах от Евроквартала, где 22-23 июня пройдет саммит ЕС. Террорист взорвал бомбу в толпе людей у касс вокзала.

Взрыв оказался настолько слабым, что никто не пострадал, даже сам террорист не получил ранений. Он был убит военным патрулем позднее при попытке бежать. В среду утром глава МВД Бельгии Ян Ямбон сообщил, что бомба была значительной мощности, однако не сработала. По его словам, личность преступника установлена, но пока официально не разглашается, террорист был известен полиции за мелкие правонарушения.

По информации СМИ, он постоянно проживал в брюссельской мигрантской коммуне Моленбек, ему было 37 лет.