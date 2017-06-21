Рада просит ЕС ввести дополнительные торговые льготы для украинских товаров

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины просит Европейский союз ввести дополнительные торговые преференции для украинских товаров. Соответствующее обращение к Европейскому парламенту поддержали в среду 230 парламентариев, при 226 необходимых.

В начале июня послы ЕС согласовали дополнительные временные торговые преференции для Украины, чтобы на три года упростить доступ украинских экспортеров на европейский рынок. Так, предлагается ввести новые квоты на импорт в ЕС ряда украинских сельскохозяйственных товаров по нулевому тарифу, а также частично или полностью снять импортные пошлины на ряд промышленных товаров. Предложения являются дополнительными к тем льготам, которые были введены в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

По расчетам украинского правительства, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около $197 млн. Окончательное решение ЕС о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций ожидается до саммита Украина - ЕС, который запланирован на 13 июля в Киеве.