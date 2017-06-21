Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рада просит ЕС ввести дополнительные торговые льготы для украинских товаров

Международная панорама
21 июня, 11:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, июня. /ТАСС

По расчетам украинского правительства, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около $197 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины просит Европейский союз ввести дополнительные торговые преференции для украинских товаров. Соответствующее обращение к Европейскому парламенту поддержали в среду 230 парламентариев, при 226 необходимых.

В начале июня послы ЕС согласовали дополнительные временные торговые преференции для Украины, чтобы на три года упростить доступ украинских экспортеров на европейский рынок. Так, предлагается ввести новые квоты на импорт в ЕС ряда украинских сельскохозяйственных товаров по нулевому тарифу, а также частично или полностью снять импортные пошлины на ряд промышленных товаров. Предложения являются дополнительными к тем льготам, которые были введены в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

По расчетам украинского правительства, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около $197 млн. Окончательное решение ЕС о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций ожидается до саммита Украина - ЕС, который запланирован на 13 июля в Киеве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
2
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
3
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
4
Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ
5
Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте
6
Поездка Порошенко в Вашингтон: визит с определенным артиклем
7
Курс евро на Московской бирже превысил 66 руб., доллара - 59 руб.
Темы дня
Загрузка...
Реклама