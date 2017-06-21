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"Московская группа" оппозиции Сирии не ждет запуска переходного периода на раунде в Женеве

Международная панорама
21 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Очередной раунд переговоров назначен на 10 июля

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обстановка на межсирийских переговорах улучшается, но пока рано говорить о запуске переходного периода. Так ситуацию в преддверии очередного раунда, назначенного на 10 июля, оценил в среду председатель "московской группы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я не думаю, что это возможно (объявление о начале переходного периода в Сирии на предстоящем раунде межсирийских переговоров - прим. ТАСС), - сказал он. - Для объявления переходного периода необходимо объявить об окончании переговорного процесса. Согласно решению ООН (резолюция 2254 по Сирии - прим. ТАСС) переговорный процесс продолжается шесть месяцев, после чего начинается переходный период протяженностью полтора года".

Джамиль предположил, что на следующем раунде могут быть названы какие-то формальные точки отсчета в соответствии с планом, закрепленном в резолюции 2254. При этом он указал, что с какими-то конкретными планами на этот счет не знаком.

Лидер "московской" платформы оппозиции при этом отметил улучшение обстановки на межсирийских переговорах, что проявилось на технических консультациях по вопросам конституции 15-16 июня в Женеве.

"Можно сказать, что они прошли успешно. Это первый случай в рамках всего процесса женевских переговоров после решения Совета Безопасности ООН 2254. Во-первых, все платформы оппозиции были собраны в одной группе, во-вторых, все платформы изложили свои мнения насчет вопросов конституции, со всех сторон обсудили этот вопрос, - перечислил он. - Хотя, конечно, есть разногласия, но выяснилось, что все могут терпимо относится друг к другу, что наряду с разногласиями есть точки соприкосновения, и их больше, чем разногласий".

Кроме того, Джамиль подтвердил, что по итогам технических консультаций эксперты ООН выступили с инициативой провести следующую подобную встречу 3 июля, однако тогда еще не было принято решение о созыве нового полноформатного раунда переговоров. "Если объявили переговоры 10 июля, то не знаю, есть ли смысл в проведении еще одного раунда технических переговоров", - добавил он.

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