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Источник: Меркель и Макрон рекомендуют саммиту ЕС продлить санкции в отношении РФ

Международная панорама
21 июня, 12:56 UTC+3

При этом источник в Совете Евросоюза подчеркнул, что некоторые страны - члены ЕС по-прежнему выступают против автоматического продления санкций в отношении РФ

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA/CARSTEN KOALL

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, как ожидается, рекомендуют главам государств и правительств стран Евросоюза на саммите 22-23 июня продлить экономические санкции в отношении России. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Ожидается, что Макрон и Меркель дадут рекомендацию продлить санкции против России", - сказал он.

После этого, по словам дипломата, глава Евросовета Дональд Туск сможет запустить процедуру продления ограничительных мер. "Это будет политическое решение (на саммите), затем нам нужно будет оформить его юридически, официально. Рекомендация позволит Туску начать процедуру, как это было в декабре", - пояснил он.

При этом дипломат подчеркнул, что некоторые страны - члены ЕС по-прежнему выступают против автоматического продления санкций в отношении РФ. "Есть страны, которые считают, что не должно быть автоматической процедуры. Они считают, что нужна ясная рекомендация лидеров Франции и Германии, так как они участвуют в "нормандском формате", - отметил европейский источник.

Пакет экономических санкций против России истекает 31 июля. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры в отношении Крыма.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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Санкции в отношении России
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