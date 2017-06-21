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Украина блокирует работу польских историков на своей территории из-за споров о памятниках

Международная панорама
21 июня, 13:16 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 21, июня. /ТАСС

Отмечается, что Украина требует, чтобы Польша легализовала все незаконно установленные на территории республики мемориалы, а также восстановила демонтированный в деревне Грушовице памятник в честь УПА

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ВАРШАВА, 21 июня. /ТАСС/. Украина блокирует поисковые работы Института национальной памяти (ИНП) Польши, в планы которого входили поиски на территории республики польских захоронений времен Второй мировой войны. Об этом сообщил глава бюро памяти боев и мученичества ИНП Адам Сивек, обсуждавший с украинской стороной во Львове межгосударственное сотрудничество в военно-мемориальной области.

"Решение украинских властей, касающееся поисковых работ и эксгумаций ИНП, а также легализации польских мест памяти остается в силе. Во Львове мы не услышали никакой декларации о том, что дальнейшая работа будет возможна. Условия, которые нам были поставлены, принять невозможно", - цитирует слова Сивека Польское радио.

По его словам, Украина требует, чтобы Польша легализовала все незаконно установленные на территории республики мемориалы, а также восстановила демонтированный в деревне Грушовице памятник в честь УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ). Ранее именно из-за сноса польскими активистами этого объекта украинские власти отозвали разрешение на работу польских историков на своей территории.

Сивек заверил, что восстановление памятника в Грушовице невозможно, так как он не был установлен в месте захоронения украинцев и пропагандировал УПА. "Тема крайне сложная и соглашение с украинской стороной не настолько близко, как могло показаться настроенным более оптимистично. Последняя встреча только подтвердила существующие между нами фундаментальные противоречия в оценке определенных исторических событий, касающихся в основном ХХ века", - указал Сивек. Как ожидается, в следующий раз стороны встретятся в сентябре в Польше.

Инцидент в Перемышле

26 апреля в местности Грушовице близ Перемышля (восток Польши) с согласия местных властей был разобран памятник, установленный в честь УПА. Данные действия польской стороны осудил МИД Украины, назвав произошедшее "откровенной провокацией" в канун 70-й годовщины акции "Висла" с целью отвлечения внимания от этой даты ("Висла" - военно-административная акция польских вооруженных сил 27-28 апреля 1947 года по переселению граждан других национальностей, преимущественно украинцев, из юго-восточных земель Польши в северные и западные районы страны - прим. ТАСС).

Вместе с тем, министерство культуры и национального наследия Польши посчитало демонтаж памятника легальным. Ведомство также выразило решительный протест против наличия на территории республики "нелегально установленных памятников УПА, цель которых - прославление преступного формирования, ответственного за убийства тысяч в большинстве своем безоружных польских граждан".

Впоследствии Украинский институт национальной памяти сообщил о прекращении процедуры легализации польских памятников, установленных на Украине, настаивая на объективном расследовании уничтожения украинских мемориальных комплексов на территории Польши в 2014-2017 годах.

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