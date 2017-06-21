Конституционный суд Египта приостановил передачу спорных островов Саудовской Аравии

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Высший конституционный суд Египта приостановил в среду исполнение всех судебных решений по соглашению о передаче островов Тиран и Санафир в Красном море Саудовской Аравии.

Об этом сообщила газета Al Ahram.

"Действие всех вердиктов приостанавливается до выяснения их законности и соответствия конституции", - говорится в заявлении судей. При этом указывается, что данное решение является временным до тех пор, пока Высший конституционный суд страны не разберется в ситуации и не вынесет окончательный вердикт.

Как пояснили в суде, временно "замораживаются" вердикты судов разных инстанций, в том числе Высшего административного суда, административного суда Госсовета, суда по срочным делам Каира, в разное время рассматривавших дела о законности передачи островов соседнему государству и выносивших порой противоречивые решения.

Неделю назад египетский парламент ратифицировал соглашение с Саудовской Аравией о передаче островов Эр-Рияду, хотя еще в январе этого года Высший административный суд страны признал такой акт нелегитимным. Спикер парламента Али Абдель Аль сразу дал понять, что депутаты в ходе голосования по договору не будут опираться на судебные вердикты.

Соглашение о демаркации морской границы с королевством, в соответствии с которым два острова передаются под юрисдикцию Эр-Рияда, было подписано в апреле прошлого года и сразу вызвало резкое возмущение египетской общественности. В Каире и других городах неоднократно проходили акции протеста. Между тем исторический статус Тирана и Санакфира так до конца и не прояснен, хотя правительство настаивает, что они подпадают под саудовский суверенитет.

История вопроса

В разные годы на протяжении минувшего столетия управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой. После войны 1967 года они вместе со всем Синайским полуостровом находились под контролем Израиля, а после возвращения Синая Каиру в 1982 году Тиран и Санафир вновь стали египетскими, хотя Саудовская Аравия претендовала на них. Впервые разграничение морской границы между двумя странами было осуществлено в 2010 году.

Эр-Рияд в соответствии с конвенциями ООН объявил о делимитации исходных линий своих морских границ, и Египет официально их признал.

В 2015 году было достигнуто принципиальное соглашение по разграничению морских вод в соответствии с выводами технической комиссии, которая определила, что острова находятся в пределах саудовских территориальных вод. Саудовская Аравия ратифицировала соглашение с Египтом еще в 2016 году и позднее пригрозила, что в случае непризнания Каиром его законности она обратится с иском в международный суд.