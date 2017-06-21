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Истребитель РФ сблизился над Балтикой с самолетом Швеции

Международная панорама
21 июня, 13:46 дата обновления: 21 июня, 13:55 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

В министерстве обороны Швеции отметили, что расстояние между двумя самолетами было крайне незначительным

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СТОКГОЛЬМ, 21 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Российский истребитель Су-27 во время полета в международном воздушном пространстве приблизился к шведскому самолету-разведчику. Это ТАСС в среду подтвердили в министерстве обороны Швеции.

"Инцидент произошел в понедельник в международном воздушном пространстве. Мы не хотим комментировать, на какое именно расстояние произошло сближение самолетов", - пояснил представитель военного ведомства Йеспер Тенгрут.

"Нет ничего необычного в том, что вылетающие на задание шведские самолеты идентифицируются российскими. Но на этот раз действия российского летчика можно квалифицировать как "особенные", в том числе из-за расстояния между двумя самолетами, которое было крайне незначительно", - говорится на сайте Минобороны Швеции. Ведомство проинформировало о случившемся правительственную канцелярию.

В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве также выражали готовность провести консультации с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности, связанной с военной деятельностью у границ.

Комментарием Минобороны РФ ТАСС пока не располагает.

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