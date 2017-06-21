Замгенсека НАТО: РФ и США нужно возобновить работу по предотвращению инцидентов в Сирии

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. НАТО рассчитывает на возобновление сотрудничества России и США по предотвращению инцидентов в Сирии. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер.
"Очень важно делать все, чтобы избежать инцидентов в море или воздухе в Сирии", - сказала она.
"Мы считаем что Россией и Пентагоном проводилась очень хорошая работа по деконфликтингу в Сирии, направленная на предотвращение инцидентов, - указала Готтемюллер. - Мы надеемся, что такое сотрудничество будет продолжено". При этом она напомнила, что НАТО напрямую не связана с конфликтом в Сирии.
Вопрос о предотвращении инцидентов будет обсуждаться на следующем заседании Совета Россия - НАТО (СРН), также сообщила Готтемюллер.
Она обратила внимание на увеличение числа инцидентов в воздушном пространстве над Балтийским морем. "С точки зрения НАТО, мы проявляем высокую заинтересованность в том, чтобы принципы достойного поведения в воздухе выполнялись, - сказала Готтемюллер. - Пилоты как НАТО, так и России прекрасно подготовлены. Важно, чтобы обе стороны проявляли все усилия для предотвращения опасных инцидентов".
"Это один из вопросов, который нужно проработать на следующем заседании Совета Россия - НАТО", - добавила заместитель генсекретаря Североатлантического альянса.
В понедельник в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
Готтемюллер также отметила, что министерская встреча Совета Россия - НАТО может быть созвана тогда, когда для нее возникнет реальная повестка.
"Не так важно, чтобы министры иностранных дел просто собирались, для встречи нужна серьезная тема, реальная повестка", - сказала она. - Министры и так видятся регулярно, скоро пройдет встреча в контексте "большой двадцатки".