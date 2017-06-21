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Al Jazeera: эмир Катара направил послание Путину по поводу кризиса в Персидском заливе

Международная панорама
21 июня, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Неделю назад в Москве прошли переговоры главы МИД Катара с министром иностранных дел России

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Эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани

Эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил президенту России Владимиру Путину послание по поводу двусторонних отношений и кризиса в Персидском заливе. 

Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera в Twitter.

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"Эмир Катара направил президенту России послание по поводу двусторонних отношений и кризиса в Персидском заливе", - говорится в сообщении.

13 июня в Москве прошли переговоры главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь на фоне дипломатического конфликта с арабскими странами.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. В Дохе считают эти обвинения адрес беспочвенными.

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