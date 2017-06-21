Елизавета II: Великобритания пересмотрит стратегию по борьбе с терроризмом

Вице-губернатор: Инфантино назвал поле стадиона "Фишт" "чистым бархатом"Спорт 21 июня, 14:56
Более 700 казаков задействованы в проведении Кубка конфедераций в СочиСпорт 21 июня, 14:52
Мутко: команды Кубка конфедераций подвергаются очень жесткому допинг-контролюСпорт 21 июня, 14:45
Мутко не видит проблем для пребывания в России иностранных болельщиковСпорт 21 июня, 14:45
Долуда: ФИФА не имеет претензий к организации Кубка конфедераций в СочиСпорт 21 июня, 14:44
Мутко: около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедерацийСпорт 21 июня, 14:43
Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками "Динамо"Спорт 21 июня, 14:38
На летнем кампусе РАНХиГС выступят ведущие экономисты и главы крупнейших компанийНовости партнеров 21 июня, 14:37
"Яблоко" выдвинуло Ройзмана кандидатом на выборах главы Свердловской областиПолитика 21 июня, 14:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании пересмотрит антитеррористическую стратегию. Об этом королева Великобритании Елизавета II заявила в среду, выступая с тронной речью в парламенте.
"В свете терактов в Манчестере и в Лондоне контртеррористическая стратегия моего правительства будет пересмотрена для того, чтобы гарантировать, чтобы у полиции и служб безопасности были все необходимые полномочия, и чтобы продолжительность тюремных сроков для преступлений, связанных с терроризмом, была достаточной для безопасности населения", - сказала она.
"Будет создана комиссия по противодействию экстремизму с целью поддержания усилий правительства в искоренении экстремистской идеологии во всех проявлениях, как и в обществе, так и в интернете", - отметила монарх.
За последние три месяца в Великобритании произошло четыре теракта, из них три в Лондоне. Погибли десятки человек, а полиция была переведена на усиленный режим работы.
Во время своего традиционного выступления монарх представила программу деятельности правительства на ближайшие два года. Зачитав речь, подготовленную для нее канцелярией премьер-министра Терезы Мэй, королева открыла первую сессию законодательного органа нового созыва. Он был сформирован по итогам выборов, прошедших 8 июня.