Германия увеличит свое присутствие в составе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине

Вице-губернатор: Инфантино назвал поле стадиона "Фишт" "чистым бархатом"Спорт 21 июня, 14:56
Более 700 казаков задействованы в проведении Кубка конфедераций в СочиСпорт 21 июня, 14:52
Мутко: команды Кубка конфедераций подвергаются очень жесткому допинг-контролюСпорт 21 июня, 14:45
Мутко не видит проблем для пребывания в России иностранных болельщиковСпорт 21 июня, 14:45
Долуда: ФИФА не имеет претензий к организации Кубка конфедераций в СочиСпорт 21 июня, 14:44
Мутко: около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедерацийСпорт 21 июня, 14:43
Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками "Динамо"Спорт 21 июня, 14:38
На летнем кампусе РАНХиГС выступят ведущие экономисты и главы крупнейших компанийНовости партнеров 21 июня, 14:37
"Яблоко" выдвинуло Ройзмана кандидатом на выборах главы Свердловской областиПолитика 21 июня, 14:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Германии приняло решение увеличить свое участие в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом заявил в среду в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"До 10 полицейских и сотрудников таможни может войти в состав СММ", - сказал он. Их основной задачей станет наблюдение за ситуацией в Донбассе, уточнил представитель кабмина.
По оценкам Зайберта, положение на востоке Украины остается нестабильным, там "ежедневно фиксируются сотни нарушений режима прекращения огня".
В настоящее время в составе СММ насчитывается 28 наблюдателей от Германии.