Германия увеличит свое присутствие в составе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Германии приняло решение увеличить свое участие в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом заявил в среду в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"До 10 полицейских и сотрудников таможни может войти в состав СММ", - сказал он. Их основной задачей станет наблюдение за ситуацией в Донбассе, уточнил представитель кабмина.

По оценкам Зайберта, положение на востоке Украины остается нестабильным, там "ежедневно фиксируются сотни нарушений режима прекращения огня".

В настоящее время в составе СММ насчитывается 28 наблюдателей от Германии.