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Германия увеличит свое присутствие в составе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине

Международная панорама
21 июня, 14:20 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, июня. /ТАСС

В состав Специальной мониторинговой миссии могут войти до 10 полицейских и сотрудников таможни

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БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Германии приняло решение увеличить свое участие в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом заявил в среду в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"До 10 полицейских и сотрудников таможни может войти в состав СММ", - сказал он. Их основной задачей станет наблюдение за ситуацией в Донбассе, уточнил представитель кабмина.

По оценкам Зайберта, положение на востоке Украины остается нестабильным, там "ежедневно фиксируются сотни нарушений режима прекращения огня".

В настоящее время в составе СММ насчитывается 28 наблюдателей от Германии.

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