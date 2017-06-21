Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Украина намерена обратиться в Международную морскую организацию (ИМО - International Maritime Organization) в связи со строительством Россией моста через Керченский пролив.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.

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"Никакие действия по поводу строительства указанного объекта РФ не согласовала с Украиной", - сказал он. Таким образом Россия, по его мнению, нарушила требования Конвенции ООН по морскому праву, Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также ряд других международных соглашений и документов.

Кроме того, продолжил Лавренюк, с Украиной не согласованы намерения РФ закрыть Керченский пролив в акватории его судоходной части на 23 дня в августе-сентябре 2017 года в связи с установкой арки, "что может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом". "Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив, - по мнению замминистра, - приведет к значительному уменьшению судозаходов в порты Мариуполя и Бердянска, снижению их грузооборота, что недопустимо".

В связи с этим Мининфраструктуры Украины обратилось в МИД страны с просьбой направить соответствующую ноту в РФ, а также в Международную морскую организацию.

Керченский мост

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Керченский мост, который свяжет Крым с материковой Россией, возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

16 июня было объявлено о завершении сборки судоходной арки железнодорожной части моста. Она была собрана менее чем за год и весит более 5,8 тыс. тонн.

Одновременно в Керчи ведется сборка арочного пролета автодорожной части моста. Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы моста, протяженность каждого - 227 метров. Арки обеспечат пропуск судов шириной 185 и высотой 35 метров.

Референдум в Крыму

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.