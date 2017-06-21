Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах

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СТОКГОЛЬМ, 21 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. МИД Швеции вызвал в среду посла РФ в королевстве в связи с инцидентом между самолетами двух стран в международном пространстве над Балтикой в минувший понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Российский посол приглашен для объяснений по поводу инцидента, о котором сегодня сообщает минобороны", - пояснил представитель МИД Гуннар Вранг.

Российский истребитель Су-27 во время полета в международном воздушном пространстве приблизился к шведскому самолету-разведчику, сообщает министерство обороны Швеции.

"В том, что вылетающие на задание шведские самолеты идентифицируются российскими, нет ничего необычного, - пишет ведомство на интернет-сайте, - однако на этот раз действия российского летчика были таковы, что их можно квалифицировать как "особенные", в том числе из-за расстояния между двумя самолетами, которое было крайне незначительно".

В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В ведомстве также выражали готовность провести консультации с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности, связанной с военной деятельностью у границ.

Комментарием Минобороны РФ ТАСС пока не располагает.