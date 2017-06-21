Племянник – хорошо, а сын – лучше: почему Саудовский король сменил наследного принца

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследного принца. Решение короля о назначении Мухаммеда бен Сальмана своим наследником поддержали 31 из 34 членов Совета верности королевства. Прежний наследник – племянник короля Мухаммед бен Наиф – потерял посты вице-премьера правительства страны и главы МВД.

Путь к престолу

Король Сальман возглавляет Саудовскую Аравию относительно недавно – с 2015 года, когда скончался его старший брат Абдулла. Почти сразу 79-летний король начал готовить почву для того, чтобы обеспечить выгодную себе преемственность власти. Так, он снял с занимаемых должностей детей своего почившего брата Абдуллы – чтобы ослабить их позиции и авторитет.

В том же году Сальман назначил своего племянника – 56-летнего Мухаммеда бен Наифа – наследным принцем, а своего сына Мухаммеда (ему в тот момент было всего 29 лет) – заместителем наследного принца. Его сын тогда был слишком молод и не имел достаточного авторитета, чтобы стать наследным принцем. К тому же, даже назначением Мухаммеда заместителем наследного принца король Сальман нарушил негласную традицию, по которой наследники короля представляли то же поколение, что и сам король. 29-летний Мухаммед никак не соответствовал этим требованиям.

При этом Сальман доверил сыну пост министра обороны, и он стал самым молодым министром обороны в мире.

Сейчас сыну короля 31 год, и его назначение наследником – все так же выглядит вызовом традициям. Но, возможно, король не мог долго ждать. Сальман, которому сейчас уже 81 год, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Арабские СМИ даже сообщали, что у короля болезнь Альцгеймера. И он сделал все для того, чтобы после его смерти новым королем стал именно его сын, а не кто-либо иной из многочисленного дома Саудитов.

Политические взгляды наследника

Мухаммед бен Сальман считается носителем менее консервативных взглядов, чем его отец. На него возлагает большие надежды молодое поколение страны. Наследный принц не испытывает симпатий к клерикалам и религиозным консерваторам, а также осознает последствия экономического воздействия войны в Йемене и снижения цен на нефть на благосостояние Саудовской Аравии.

Мухаммед бен Сальман уже успел ограничить полномочия религиозной полиции, сократить государственные субсидии и ввести новые налоги и предложил распродать часть акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

В 2016 году Мухаммед презентовал стратегию "Видение 2030", в которой говорится о необходимости диверсификации экономики, снижения ее зависимости от добычи сырья. Сейчас основным источником благосостояния государства является экспорт нефти. На него приходится более двух третей доходов бюджета (с начала падения цен на нефть в середине 2014 года валютные резервы страны сократились примерно на 25%, дефицит бюджета в 2015 году составил $98 млрд, в 2016 году - $87 млрд).

План включил в себя около 80 проектов развития различных секторов экономики, не связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой, общей стоимостью $23,7 млрд. "Видение 2030" предполагает, в частности, создание суверенного фонда на сумму $2 трлн, капитал которого будет инвестирован в иностранные компании. Также предполагается приватизация государственных компаний, дальнейшее сокращение социальных дотаций и пособий для населения.

По мнению Мухаммеда, "зависимость от нефти" в королевстве "нарушила развитие многих секторов" экономики.

Наследный принц также занимает очень жесткую позицию по отношению к терроризму. В том же 2016 году он одобрил казнь почти 50 радикальных джихадистов, среди которых был клерик-шиит Нимр ан-Нимр. Эта казнь привела, впоследствии, к разрыву дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вообще занимает жесткую позицию по отношению к распространяющемуся влиянию Ирана в регионе. В частности, он принял решение об участии Саудовской Аравии в гражданской войне в соседнем Йемене. По утверждению Эр-Рияда, за противостоящими центральной йеменской власти шиитскими мятежниками-хуситами стоит Тегеран. 26 марта 2015 года ВВС Саудовской Аравии приступили к нанесению авиаударов по позициям хуситов из движения "Ансар Аллах" . В операции, получившей название "Буря решимости", также приняли участие ВВС Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта, Марокко, Судана и Египта ("аравийская коалиция").

Считается, что именно Мухаммед бен Сальман является инициатором разрыва дипломатических отношений с Катаром в июне 2017 года. По мнению экспертов, одна из основных причин прекращения дипотношений двух государств заключается в стремлении Дохи укрепить связи с Тегераном, что воспринимается Саудовской Аравией как угроза ее позициям в регионе и исламском мире в целом.

Французский политолог Антуан Басбу утверждает, что Мухаммад бен Сальман – "импульсивный и порывистый" человек, готовый идти на конфронтацию с Ираном, чтобы укрепить свой авторитет. Обращаясь к народу Саудовской Аравии по телевидению, Мухаммад заявил, что не будет ждать, пока война придет на территорию его страны, а сделает так, чтобы "битва состоялась в Иране".

В Тегеране, тем временем, уже назвали произошедшую смену наследного принца "мягким переворотом" в Саудовской Аравии. Таким образом, можно ожидать, что решение короля Саудовской Аравии усилит противостояние двух государств.

Александр Мосесов

Материал подготовлен с использованием материалов ТАСС-Досье