Россиянину грозит в Белоруссии до семи лет тюрьмы за попытку ввоза оружия и боеприпасов

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Суд Гродненского района Белоруссии 22 июня приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина России, который обвиняется в незаконном перемещении оружия и боеприпасов через таможенную границу Евразийского экономического союза. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник отдела организационного обеспечения судебной деятельности Гродненского областного суда Павел Варейко.

"Судебное заседание будет проходить в суде Гродненского района в открытом режиме", - отметил официальный представитель областной судебной инстанции.

Гражданин РФ был задержан в марте в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе при въезде на автомобиле в Белоруссию. При проведении таможенного досмотра у россиянина под верхней одеждой был обнаружен револьвер. В салоне автомобиля были найдены 46 патронов, картечь, кинжал и книга Mein Kampf 1941 года издания, которая в Белоруссии и России относится к числу экстремистской литературы. Эксперты пришли к выводу, что револьвер следует считать нарезным огнестрельным оружием.

Санкция статьи Уголовного кодекса, по которой обвиняется гражданин РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы. Как сообщили в суде, в отношении россиянина применена мера пресечения в виде заключения под стражу.