Замгенсека альянса: НАТО опасается "сюрпризов" от учений "Запад-2017"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. НАТО обеспокоена "агрессивными" действиями России и проведением запланированных на осень учений "Запад-2017". Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер.

"Мы наблюдаем агрессивное поведение со стороны России, что вызывает обеспокоенность, - сказала она. - Знаем, что осенью будут проходить учения "Запад-2017". Это естественно, когда проводятся военные учения, но у нас вызывает обеспокоенность, когда они проводятся таким образом, что это может создать для нас какие-то сюрпризы".

По словам Готтемюллер, в НАТО пока не знают, "будет ли возможность у официальных наблюдателей присутствовать на этих учениях".

При этом заместитель генсекретаря альянса в очередной раз подчеркнула, что действия по расширению НАТО, а также учения, проводимые альянсом на восточных границах, направлены исключительно на оборону и сдерживание. "Сейчас лето - это сезон, когда НАТО всегда поводит учения. Мы завершаем подготовку четырех группировок в странах Балтии и Польше. Это очень важно, так как они будут обеспечивать выполнение решений альянса, направленных на оборону и сдерживание", - добавила она.

Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В учениях будут задействованы по три тысячи военных от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.