Около 100 тысяч сайтов заблокировали в 2016 году в странах ШОС за пропаганду терроризма

ТАШКЕНТ, 21 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в минувшем году заблокировали доступ почти к 100 тысячам интернет-ресурсов за пропаганду идей терроризма, экстремизма и сепаратизма. Об этом сообщил в среду на заседании международного пресс-клуба директор исполкома региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

"В 2016 году было перекрыто около 100 тысяч интернет-ресурсов, которые разместили около 1 млн документов террористическо-экстремистского характера", - сказал директор. Он отметил, что блокирование сайтов не останавливает террористические организации, "но вместе с тем отказываться от этого мы не собираемся"

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году главами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня была завершена официальная процедура вступления этих стран в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.