Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 100 тысяч сайтов заблокировали в 2016 году в странах ШОС за пропаганду терроризма

Международная панорама
21 июня, 15:27 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 21, июня. /ТАСС

Глава исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС отметил, что блокирование сайтов не останавливает террористов, "но вместе с тем отказываться от этого мы не собираемся"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 21 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в минувшем году заблокировали доступ почти к 100 тысячам интернет-ресурсов за пропаганду идей терроризма, экстремизма и сепаратизма. Об этом сообщил в среду на заседании международного пресс-клуба директор исполкома региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

"В 2016 году было перекрыто около 100 тысяч интернет-ресурсов, которые разместили около 1 млн документов террористическо-экстремистского характера", - сказал директор. Он отметил, что блокирование сайтов не останавливает террористические организации, "но вместе с тем отказываться от этого мы не собираемся"

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году главами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня была завершена официальная процедура вступления этих стран в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
6
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
7
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
Темы дня
Загрузка...
Реклама