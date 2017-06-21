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СМИ: в доме исполнителя брюссельского теракта обнаружили средства для изготовления бомбы

Международная панорама
21 июня, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Источник телеканала VTM сообщил, что среди обнаруженных химикатов присутствует ацетон

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Исполнитель теракта на Центральном вокзале Брюсселя мог изготовить бомбу у себя дома. Как сообщает в среду телеканал VTM, в его квартире были обнаружены химикаты, применяемые для изготовления взрывчатых веществ.

Источник телеканала сообщил, что среди обнаруженных химикатов присутствует ацетон. Журналист телеканала Фарух Озгюнеш заявил, что этот химикат в сочетании с парой других общедоступных средств образует взрывоопасную смесь. В этой связи он напомнил, что аналогичные ингредиенты использовали террористы, устроившие взрывы в бельгийской столице в марте прошлого года, когда погибли 32 человека, более 300 были ранены.

Полиция пока не сообщала никаких данных о результатах проведенных обысков. Как сообщает телеканал, сейчас правоохранители проводят проверку по другим адресам, где мог останавливаться исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе.

Взрыв произошел 20 июня у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный с криком "Аллах Акбар" привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок. Взрыв оказался крайне малой мощности, но место инцидента немедленно заволокло дымом. Преступник пытался бежать и был застрелен военным патрулем.

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