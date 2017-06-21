Генштаб Австрии: военные могут поставить заслон беженцам в Средиземном море

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Военные стран ЕС способны организовать в Средиземном море заслон от мигрантов из Африки и с Ближнего Востока.

Об этом заявил в среду начальник Генерального штаба австрийской армии Отмар Комменда.

"Многие участники в ЕС сегодня обладают необходимыми стратегическими средствами для контроля над миграционными маршрутами через морские пути и ограничения нелегальной миграции", - сказал генерал газете Kronen Zeitung. "Миграционные маршруты через Средиземное море можно с точностью отслеживать военными методами", - добавил он.

По его словам, военными средствами можно отлавливать все лодки с беженцами, которые плывут в сторону Европы. Но прибегать к использованию военных для возвращения беженцев обратно в их страны нужно лишь в крайнем случае, потому что первоначально миграция - это политическая проблема, а не военная, подчеркнул Комменда.

Ранее глава австрийского МИД предложил закрыть маршрут для беженцев из Африки и с Ближнего Востока через Средиземное море в Европу. Его поддержал министр внутренних дел Вольфганг Соботка. Людей после спасения в Средиземном море нужно останавливать на внешней границе Европейского союза, оказывать им помощь и отправлять обратно, отмечал Курц.