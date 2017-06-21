Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генштаб Австрии: военные могут поставить заслон беженцам в Средиземном море

Международная панорама
21 июня, 16:24 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 21, июня. /ТАСС

Военными средствами можно отлавливать все лодки с беженцами, которые плывут в сторону Европы, сказал начальник Генштаба Отмар Комменда

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Военные стран ЕС способны организовать в Средиземном море заслон от мигрантов из Африки и с Ближнего Востока.

Об этом заявил в среду начальник Генерального штаба австрийской армии Отмар Комменда.

"Многие участники в ЕС сегодня обладают необходимыми стратегическими средствами для контроля над миграционными маршрутами через морские пути и ограничения нелегальной миграции", - сказал генерал газете Kronen Zeitung. "Миграционные маршруты через Средиземное море можно с точностью отслеживать военными методами", - добавил он.

По его словам, военными средствами можно отлавливать все лодки с беженцами, которые плывут в сторону Европы. Но прибегать к использованию военных для возвращения беженцев обратно в их страны нужно лишь в крайнем случае, потому что первоначально миграция - это политическая проблема, а не военная, подчеркнул Комменда.

Ранее глава австрийского МИД предложил закрыть маршрут для беженцев из Африки и с Ближнего Востока через Средиземное море в Европу. Его поддержал министр внутренних дел Вольфганг Соботка. Людей после спасения в Средиземном море нужно останавливать на внешней границе Европейского союза, оказывать им помощь и отправлять обратно, отмечал Курц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Австрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
6
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
7
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
Темы дня
Загрузка...
Реклама