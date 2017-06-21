Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства

ЛОНДОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II выступила в среду в парламенте с тронной речью. Во время выступления, которое по традиции готовится действующим правительством, она представила законодательную программу кабинета министров на ближайшие два года.

Выступление продлилось всего девять минут, в течение которых монарх упомянула самые значимые из 27 законопроектов, внесенных в тронную речь правительством. Главной темой ожидаемо стали переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit), которые официально стартовали 19 июня. Им было посвящено восемь законопроектов, которые позволят Великобритании после "развода" с ЕС самостоятельно определять политику в области миграции, таможенных барьеров и торговли.

"Приоритетная задача моего правительства состоит в том, чтобы обеспечить наиболее выгодное соглашение по мере того, как страна покидает Европейский союз. Мои министры привержены сотрудничеству с парламентом, с администрациями автономных частей страны, с деловыми кругами и другими, чтобы создать максимально широкий консенсус в отношении будущего страны за пределами Европейского союза", - отметила британский монарх.

Эти заявления отчасти отражают изменившуюся позицию правительства Терезы Мэй. Возглавляемая ею Консервативная партия неудачно выступила на досрочных парламентских выборах 8 июня. Потеряв парламентское большинство в Палате общин и начав переговоры о поддержке со стороны депутатов от Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, Мэй пришлось смягчить свою риторику относительно возможности "жесткого" Brexit, при котором страна выходит из общего рынка и Таможенного союза ЕС.

"Будет представлен законопроект, чтобы отменить действие Акта о Европейских сообществах и обеспечить определенность для отдельных лиц и компаний, - сказала королева. - Он будет дополнен [еще одним] законодательным актом, чтобы обеспечить, что Соединенное Королевство добьется успеха в результате Brexit, разработав новую национальную политику в вопросах иммиграции, международных санкций, ядерных гарантий, сельского хозяйства и рыболовства".

Кроме того, в представленной в среду тронной речи не присутствовали важные положения, которые содержались в предвыборном манифесте консерваторов. Так, из текста исчезло упоминание столь критиковавшихся в обществе "грамматических школ" (в них предполагалось отделить одаренных детей от остальных уже в 11-летнем возрасте - прим. ТАСС), ограничения роста тарифов на электроэнергию, планов заставить больных пожилых людей расплачиваться собственной недвижимостью за медицинские услуги, оказываемые на дому.

Борьба с терроризмом

Отдельная часть речи королевы была посвящена борьбе с терроризмом. Это объяснимо, если учесть, что за последние три месяца в Великобритании произошло четыре теракта, из них три - в Лондоне. Погибли десятки человек, а полиция была переведена на усиленный режим работы.

"В свете терактов в Манчестере и в Лондоне контртеррористическая стратегия моего правительства будет пересмотрена для того, чтобы гарантировать, чтобы у полиции и служб безопасности были все необходимые полномочия и чтобы продолжительность тюремных сроков для преступлений, связанных с терроризмом, была достаточной для безопасности населения", - сказала она. "Будет создана комиссия по противодействию экстремизму с целью поддержания усилий правительства в искоренении экстремистской идеологии во всех проявлениях, как и в обществе, так и в интернете", - отметила монарх.

Великобритания намерена продолжать активно участвовать в борьбе с мировым терроризмом. "Мое правительство будет работать над тем, чтобы найти долгосрочное политическое решение конфликтов на Ближнем Востоке, - сказала королева. - Оно будет работать над тем, чтобы решить проблему угрозы терроризма на корню, чтобы Соединенное Королевство продолжило играть ведущую роль в международной военной кампании по уничтожению ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)".

Трампа не упомянули

Примечательным стало отсутствие в тронной речи упоминаний о государственном визите в Великобританию президента США Дональда Трампа, который планировался на текущий год.

"Принц Филип и я ждем возможности принять короля Испании Филиппа VI и королеву Летисию с государственным визитом в июле", - сказала Елизавета II, не огласив сроков других визитов. Еще в январе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила президента США от имени королевы посетить с государственным визитом Соединенное Королевство. Буквально сразу же на сайте британского парламента была размещена петиция с требованием отмены визита, которую поддержали 1,86 млн британцев. После этого депутатам Палаты общин пришлось принять петицию к рассмотрению, однако голосование по ней не проводилось.

Между тем в канцелярии британского премьер-министра ТАСС сообщили, что визит остается на повестке дня и что он не был упомянут в тронной речи, поскольку его даты не определены. "Приглашение было передано, оно было принято, а визит не был упомянут в речи королевы, потому что его даты еще не определены", - сказал собеседник агентства на Даунинг-стрит, 10.

Дебаты и голосование

Теперь, после того как тронная речь произнесена, в течение нескольких дней обе палаты - Палата общин и Палата лордов - будут вести дебаты по ее основным положениям. После этого речь будет вынесена на голосование в Палату общин, что рассматривается как выражение доверия правительству. Это должно произойти 28 июня.

В теории партии могут вносить в речь поправки, вынося их на голосование, однако этого обычно не происходит. Между тем лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже заявил, что внесет поправки, пообещав премьер-министру Терезе Мэй жесткое противостояние в парламенте с самого первого дня его работы.

Формальность со значением

Несмотря на то, что тронная речь является формальностью, она имеет важнейшее значение для британской монархии, так как подчеркивает историческое место королевы и ее главенство в структуре государства. По традиции действо обставлено большим количеством церемониальных моментов, хотя на этот раз их было меньше. Так, королева прибыла в Вестминстерский дворец, где располагается парламент, не на карете, запряженной шестеркой лошадей, а на автомобиле. К тому же она была в повседневном платье и без короны.

Впервые за многие годы рядом с королевой не было ее супруга, герцога Эдинбургского Филипа. Менее чем за час до речи стало известно, что он помещен в больницу в связи с инфекцией. "Он находится в хорошем расположении, но расстроен, что пропустит церемонию открытия парламента и королевские скачки в Аскоте", - сообщили ТАСС в Букингемском дворце. В этой связи королеву в парламенте сопровождал ее сын, принц Уэльский Чарльз.

С момента своей коронации в 1953 году Елизавета II всего дважды пропустила церемонию произнесения тронной речи. В 1959 и 1963 годах она не появлялась в парламенте, поскольку была беременна. Вместо нее речь тогда читал с ее позволения лорд-канцлер, спикер Палаты лордов. В целом же первые упоминания о тронной речи монарха в парламенте относятся к XVI веку, а нынешний вид церемония приобрела в 1852 году, когда парламент был заново открыт после пожара 1834 года.