НАТО: F-16 альянса лишь идентифицировал самолет Шойгу и был на безопасном расстоянии

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БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Истребитель F-16 НАТО лишь идентифицировал самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, находясь на безопасном расстоянии и действуя по стандартной схеме. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в штаб-квартире альянса, комментируя сближение истребителя НАТО с самолетом Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
"В соответствии со стандартной практикой, когда неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, самолеты альянса и национальных ВВС поднимаются в воздух для мониторинга. Наши действия были рутинными", - сообщили в НАТО.
В альянсе также заявили: "На прошлой неделе НАТО отслеживала необычно большое количество российских военных самолетов над (нейтральными водами - прим. ТАСС) Балтийского моря. В их число входили стратегические бомбардировщики, истребители, разведывательные, транспортные и другие самолеты".
"Когда истребитель альянса перехватывает самолет, обычно он проводит визуальную идентификацию и все время поддерживает безопасную дистанцию. Как только задача выполнена, истребитель уходит. Это стандартная процедура. Все наши пилоты всегда действуют в безопасной и ответственной манере", - сказали в штаб-квартире.