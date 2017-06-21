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НАТО: F-16 альянса лишь идентифицировал самолет Шойгу и был на безопасном расстоянии

Международная панорама
21 июня, 16:58 дата обновления: 21 июня, 17:13 UTC+3

В штаб-квартире НАТО заявили, что пилоты альянса действовали в соответствии со стандартной практикой, когда неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО

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Материал из 1 страницы
Истребитель F-16

Истребитель F-16

© EPA/ROBERT GHEMENT

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Истребитель F-16 НАТО лишь идентифицировал самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, находясь на безопасном расстоянии и действуя по стандартной схеме. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в штаб-квартире альянса, комментируя сближение истребителя НАТО с самолетом Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

YouTube/Телеканал ЗВЕЗДА

"В соответствии со стандартной практикой, когда неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, самолеты альянса и национальных ВВС поднимаются в воздух для мониторинга. Наши действия были рутинными", - сообщили в НАТО.

В альянсе также заявили: "На прошлой неделе НАТО отслеживала необычно большое количество российских военных самолетов над (нейтральными водами - прим. ТАСС) Балтийского моря. В их число входили стратегические бомбардировщики, истребители, разведывательные, транспортные и другие самолеты".

"Когда истребитель альянса перехватывает самолет, обычно он проводит визуальную идентификацию и все время поддерживает безопасную дистанцию. Как только задача выполнена, истребитель уходит. Это стандартная процедура. Все наши пилоты всегда действуют в безопасной и ответственной манере", - сказали в штаб-квартире.

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Отношения России и НАТО Сближение самолетов НАТО с российским Су-27 над Балтикой
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