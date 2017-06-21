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Арктика может помочь США и России уладить разногласия

Международная панорама
21 июня, 17:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

Представитель Аляски Лиза Мурковски подчеркнула, что Россия "сильно опережает США по развитию арктической инфраструктуры"

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Взаимодействие США и России в Арктике может способствовать улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. Эта мысль была лейтмотивом выступлений, прозвучавших в Вильсоновском центре американской столицы при открытии международной конференции "Форум Полярного круга: Соединенные Штаты и Россия в Арктике". Об этом упоминали председатель форума, бывший президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон и президент Вильсоновского центра Джейн Харман.

Об этом же говорила во вступительной речи и сенатор-республиканка Лиза Мурковски, представляющая в верхней палате Конгресса США Аляску. "Я тоже оптимист в отношении Арктики", - сказала она. "Почему бы Арктике как зоне сотрудничества не стать движущей силой для улаживания наших конфликтов во всех остальных областях? - задалась вопросом сенатор. - Давайте исходить из позитива, а не негатива, давайте наращивать конструктивные отношения там, где они у нас есть, и распространять их на другие сферы".

Мурковски констатировала, что "Россия очень и очень сильно опережает США по развитию арктической инфраструктуры", к которой она относит и ледокольный флот. Сенатор считает, что подобная ситуация неудивительна. Чтобы понять, почему это так, достаточно одного взгляда на карту, сказала она. И добавила: "Я не утверждаю, что Соединенным Штатам нужен паритет с Россией в этом отношении, но я действительно считаю, что нам следовало бы действовать получше".

В этом контексте она высказалась за усиление американского ледокольного флота "при понимании того, что полтора ледокола - это еще не флот". По убеждению сенатора, США в целом необходимо "наращивать физическое и политическое присутствие в Арктике" и считать это приоритетом, как уже делает Россия.

Далее Мурковски напомнила ряд уже высказывавшихся ранее идей по достижению поставленной цели. Среди них - возобновление использования американской военной базы в исландском Кефлавике, создание в США как минимум одного глубоководного арктического порта, а лучше - целой системы, учреждение консульства США в Гренландии, наконец - "усиление боевой учебы в Арктике" для вооруженных сил США.

В форуме участвуют представители не только США и России, но и других стран. В частности, финский дипломат напомнил о предложении президента своей страны провести первый саммит лидеров стран - членов Арктического совета, включая Россию и США.

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